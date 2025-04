Nadal: «No aspiro a nada más que a ser competitivo»

Enric Gardiner Miércoles, 6 de diciembre 2023, 15:15 Comenta Compartir

Rafael Nadal apura la vuelta a la competición con los entrenamientos en su academia de Manacor y con unos pequeños vídeos en los que explica cuál es su situación actual y cuáles son sus intenciones respecto a la competición.

«Ha sido un año muy largo», comenzó este miércoles. «Se ha pasado por muchas fases: Desde intentar volver a competir en la temporada de tierra, semana tras semana, decepción tras decepción, hasta que llegó el momento de decir basta y buscar realmente una solución que fue la operación», explicó el español sobre la cirugía en la cadera con la que ha tratado la lesión en el psoas ilíaco que le retiró de la competición hace once meses en el Abierto de Australia.

«A partir de ahí todo ha sido un nuevo horizonte, un camino difícil, pero manteniendo siempre la ilusión de volver».

La vuelta se producirá a partir del próximo 31 de enero en el ATP 250 de Brisbane, que le servirá como preparación para el Abierto de Australia, la verdadera piedra de toque del español en este 2024 que se propuso como despedida de su carrera deportiva.

«Claro que ha habido muchas dudas. Momentos que parecía imposible que llegara este momento, pero se ha mantenido el espíritu de trabajo, la ilusión y creo que estoy listo para volver», aseguró Nadal, que desde el anuncio de que jugará en Brisbane ha intentado calmar las expectativas y mandar un mensaje de cautela.

«No sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, pero tampoco me importa ahora mismo. Solo estoy feliz de volver y con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y ser competitivo».

En los vídeos que ha ido regularmente publicando en redes sociales se ve un incremento claro en la intensidad de los entrenamientos, que culminarán en ese torneo de Brisbane que ya conoce de 2017, cuando ganó dos partidos e hizo cuartos de final. Unas semanas después jugó la final del Abierto de Australia contra Roger Federer. De hecho, Brisbane también sirvió como vuelta al circuito, en aquel momento tras cuatro meses de ausencia por un problema en la rodilla derecha.

«Llevo semanas buenas, a un nivel que me permite volver a competir. He pasado por muchas fases, pero a día de hoy creo que es el momento. Un torneo que conozco del pasado, que me es familiar. Sé que va a ser difícil, pero espero estar listo para competir, no aspiro a nada más que ser competitivo», sentenció Nadal.

