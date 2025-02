Nadal tampoco jugará en la tierra de Madrid

Enric Gardiner Madrid Jueves, 20 de abril 2023, 11:33 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

Rafa Nadal aún no está preparado para competir y tampoco estará en el Masters 1.000 de Madrid, su séptima ausencia de la temporada. El balear comunicó su baja en el torneo más importante de España, donde ha ganado en cinco ocasiones, una en cemento y cuatro en tierra batida, y apura sus opciones para Roland Garros, que comienza en poco más de un mes.

«Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una lesión importante en Australia. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil», admitió Nadal en un comunicado.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023

«Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente».

Nadal reconoció que la lesión «sigue sin curarse» y que no puede trabajar lo que necesita para competir. Ha estado entrenando en su academia, como las últimas semanas, pero aún no puede dar plazos de cuándo estará de vuelta en un circuito que no pisa desde mediados de enero, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Australia.

«Quiero también mandar un saludo especial a todo el público de Madrid y español porque me habré perdido los dos torneos que se juegan aquí en casa. Todos sabéis lo que significa para mí jugar estos torneos y en este caso en Madrid que no voy a poder jugarlo con todo lo que me ha dado. No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada», explicó el campeón de 22 Grand Slam.

Ausente ya en siete torneos

Con Madrid, ya son siete los torneos que se ha perdido en las últimas catorce semanas Nadal: Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcelona y Madrid. Antes de Roland Garros, que comienza el próximo 28 de mayo, a Nadal solo le quedará el Masters 1.000 de Roma, que arranca el 10 de mayo, o pedir alguna invitación para los ATP 250 que se juegan la semana previa a Roland Garros, Ginebra o Lyon. Una opción remota, porque Nadal nunca ha jugado la semana antes de un Grande, pero posible si necesitara un par de partidos para coger ritmo antes del gran objetivo, que es aspirar al décimo quinto Roland Garros.

Juegue o no en la capital italiana o en Ginebra/Lyon, esta será la vez en que Nadal llegue con menos preparación a París, ya que, desde su debut en 2005 -cuando ganó el primero de sus catorce títulos-, siempre ha jugado como mínimo dos torneos antes del segundo Grand Slam de la temporada. En 2020 se vio obligado a solo jugar Roma, pero debido a que, con la pandemia, el resto de torneos se suspendieron y Roland Garros se jugó en octubre. En sus mejores giras de tierra batida, Nadal consiguió ganar tres títulos antes de París en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2017 y 2018.

Su baja en Madrid es un duro golpe para el torneo, que pierde a su máximo referente y principal reclamo, pero que sí que contará con la presencia de Carlos Alcaraz, vigente campeón, y Novak Djokovic, aparentemente ya recuperado de sus problemas en el codo -compite esta semana en Banja Luka-, como grandes estrellas. Mientras que Alcaraz opta a defender título, algo que solo han conseguido Nadal (2013 y 2014) y Boris Becker (1990 y 1991), Djokovic puede igualar los cuatro títulos del balear en la Manolo Santana y con ello asegurar aún más un número uno que retendrá, como mínimo, hasta Roland Garros.