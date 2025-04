Nadal, baja en Indian Wells y Miami

Enric Gardiner Martes, 28 de febrero 2023, 20:35 Comenta Compartir

Rafa Nadal no competirá ni en Indian Wells ni en Miami. El balear, que se lesionó en el pasado Abierto de Australia, confirmó que se perderá el doblete de Masters 1.000 de principios de temporada y su vuelta a las pistas apunta a producirse en Montecarlo, bajo el manto de la tierra batida.

Nadal, que tenía planeado competir en Dubái esta semana, tuvo que descartarse del torneo debido a la lesión en el psoas ilíaco que se produjo en la segunda ronda de Australia, y ahora también ha anunciado que no estará presente en Estados Unidos. En total, esta campaña se ha perdido cuatro torneos por lesión.

«Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico con vosotros. Me he tomado un tiempo libre, empecé la rehabilitación, gimnasio y fisioterapia, como me dijeron los médicos. Me he preparado para estar en las mejores condiciones. Tristemente no voy a poder competir en Indian Wells y en Miami. Me entristece mucho no estar allí. Echaré mucho de menos a mis aficionados de Estados Unidos, pero espero verles más tarde durante la gira de verano», dijo Nadal en sus redes sociales.

La ausencia de Nadal en Indian Wells y Miami provoca una pérdida de puntos importante. El de Manacor cederá 600 unidades por su final en Indian Wells el año pasado, lo que unido a los 500 de Acapulco (que defendía esta semana), hace un total de 1.100 que no ha podido defender.

Con esto, Nadal, actual número 8 del mundo, se quedará al término de Indian Wells en torno a los 2.700 puntos, lo que implicará prácticamente su salida del 'top 10' de la clasificación ATP. Este es uno de los récords más espectaculares de la carrera del balear, que se metió entre los diez mejores del mundo en abril de 2005 y desde entonces no ha salido ni una sola vez. Suma en total 910 semanas en este grupo de privilegio, algo que no ha estado al alcance ni de Novak Djokovic ni de Roger Federer.

Objetivo Montecarlo

La reaparición de Nadal se producirá, si todo va según lo previsto, en Montecarlo (del 9 al 16 de abril), en el primer Masters 1.000 del curso sobre tierra batida. El balear no defiende nada en Montecarlo, ya que la temporada pasada no pudo acudir al torneo monegasco por la costilla que se rompió en la final de Indian Wells. Tampoco defiende nada en Barcelona y Roma, torneos en los que tampoco participó en 2022.

El año pasado, tras un arranque de temporada espectacular con 20 victorias consecutivas y tres títulos y una final, Nadal solo jugó en Madrid (cuartos de final) como preparación para Roland Garros, donde ganó su vigésimo segundo Grand Slam y décimo cuarto título en la capital francesa.