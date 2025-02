El antebrazo de Alcaraz le deja fuera de Roma El murciano, a sus 20 años, sigue arrastrando problemas físicos que no le dejan jugar al máximo un solo torneo

Una nueva lesión impedirá la participación de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Roma. El tenista murciano ha anunciado su baja a través de sus redes sociales tras recaer de las molestias en el pronador redondo de su brazo derecho que ya le obligaron a retirarse de Montecarlo y Barcelona.

«Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en pronador redondo, consecuencia de mi última lesión. Desgraciadamente no voy a poder jugar en Roma. Necesito descanso para recuperarme», escribió en X, antes Twitter.

El murciano, a sus 20 años, tiene en su historial varias lesiones y sigue arrastrando problemas físicos que no le dejan jugar al máximo un solo torneo. Ya en el Mutua Open de Madrid se vio apeado por Rublev tras un maratoniano partido previo ante Struff y, por entonces, su ostentoso vendaje en el antebrazo daba a entender que las cosas no andaban bien. «Cuando pego una derecha más agresiva de lo que estoy haciéndolo, me viene el pensamiento de cómo va a reaccionar el antebrazo», reconoció el tenista, que está está lidiando con una lección que es necesaria ahora por su situación física pero que, en perspectiva, le vendrá bien también de cara a futuro.

La baja en Roma provocará que el número 3 del mundo en el ranking ATP llegue al límite al comienzo de Roland Garros, el 20 de mayo, torneo en el que tiene todas las esperanzas puestas. En Roland Garros, el número tres del mundo tendrá que subir varios escalones para defender las semifinales de la pasada edición y así evitar que Novak Djokovic y Jannik Sinner continúen abriendo distancia en los primeros puestos de la ATP.

En la cita parisina también se espera la participación de Rafa Nadal, que sigue moviéndose entre algodones tras su participación en Madrid para evitar lesiones y mejorar su forma en su último año.