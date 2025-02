Alcaraz se desvanece en París-Bercy: «No me sentí bien»

Enric Gardiner Martes, 31 de octubre 2023 | Actualizado 01/11/2023 09:47h. Comenta Compartir

No disputaba un partido oficial en Europa desde que levantara el título de Wimbledon en julio y la vuelta al Viejo Continente de Carlos Alcaraz este martes dejó mucho que desear. El murciano, en uno de los peores encuentros del año, se tiene que marchar a casa por completa sorpresa al caer con el ruso Roman Safiullin (6-3 y 6-4) en su debut en el Masters 1.000 de París-Bercy, la penúltima parada en la temporada del campeón español.

El tenista de El Palmar, además, se complica las opciones de acabar el año como número uno del mundo y deja escapar la posibilidad de lograr el tercer Masters 1.000 de la temporada, tras Indian Wells y Madrid. Su siguiente parada serán las Finales ATP de Turín (del 12 al 19 de noviembre), donde se dirimirá la primera posición de la clasificación mundial con Novak Djokovic, aunque necesitará prácticamente un milagro.

Y es que la posibilidad de sumar en un torneo de mal recuerdo -el año pasado se retiró en cuartos de final con una rotura abdominal- se esfumó a las primeras de cambio. Safiullin, que venía rodado con tres victorias en estas pistas, al proceder de la fase previa, frenó en seco a un Alcaraz ofuscado y torpón. Cometió más de veinte errores no forzados, perdió su saque en cuatro ocasiones y apenas generó quince golpes ganadores.

Las dudas que planteó en la pista Shanghai a principios de octubre y que se multiplicaron después, cuando decidió bajarse de Basilea por problemas físicos, afloraron este martes de nuevo. Y ello pese a que el inicio de partido fue bueno. «Simplemente no me sentí bien en la cancha. Tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entrenar, y no me sentí bien con el juego. Creo que no me moví bien y en los golpes creo que fueron de buena calidad, pero, físicamente, en la parte de movimiento tengo que mejorar mucho», dijo tras el encuentro.

Ampliar Roman Safiullin celebra su victoria en las pistas francesas ante el campeón español.

De hecho, fue Alcaraz el que arrancó con ventaja, pero en lo que sería la tónica de todo el encuentro, fue incapaz de aguantarla. El murciano transmutó del 2-1 y servicio a estar 5-3 abajo y con Safiullin cómodamente sacando para llevarse el set. Ni siquiera en ese momento le tembló la mano al ruso, que nunca ha entrado entre los 40 mejores de la clasificación y no posee título alguno en su palmarés.

Una de sus anécdotas más conocidas es cuando se olvidó apuntarse al pasado Masters 1.000 de Madrid y lo tuvo que ver desde casa. Esta vez, de pocos despistes disfrutó el ruso, al que solo trastocó un problema con las luces al inicio del segundo set que tuvo el encuentro parado unos minutos.

Reanudada la acción, Alcaraz pareció reaccionar y le ocurrió lo mismo que en el primer parcial. Tomó ventaja, aparentó acelerar, pero su motor se gripó. Encadenó error no forzado tras error no forzado y pese a los gritos de «¡Carlos, Carlos!» que procedían de la grada, su ánimo estaba por los suelos.

Pulso firme del ruso

A la cuarta oportunidad de rotura que tuvo Safiullin, envainó la ventaja definitiva en el segundo set y enfiló una victoria en la que no le tembló el pulso. No enfrentó ningún punto de rotura al servir para ganar el primer set ni para cerrar el partido. Fue la victoria más importante de la carrera de Safiullin y un golpe a la temporada 'indoor' de Alcaraz. Tras tres torneos, el balance es unas semifinales en Pekín, cuartos de final en Shanghai y segunda ronda en París-Bercy.

Al español ya solo le quedará una bala, sus primeras Finales ATP, esas que se perdió el año pasado al lesionarse el abdominal en la cita parisina. Djokovic, que debutará este miércoles contra Tallon Griekspoor, queda ahora como el claro favorito para ganar en París y retener por octava vez el número uno del mundo a final de año.

El número dos del mundo cree que tiene «tiempo» para mejorar antes de afrontar en Turín las Finales de la ATP y «poder llegar al nivel» que desea. «Pero ahora mismo no estoy en el momento adecuado para hablar. Honestamente, después de la derrota, tengo que tomarme un tiempo antes de pensar en los próximos días y lo que tengo que hacer o voy a hacer, pero tenemos tiempo antes de las Finales», comentó el jugador, que dice desconocer las razones de su actual bajón.