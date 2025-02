Los 20 Grand Slams que asentaron a Federer en el olimpo

9

US Open 2006 Ampliar Shaun Best (Reuters)

De nuevo Andy Roddick se vio desbordado por la clase y la elegancia de un Roger Federer en perpetuo estado de gracia. El suizo, que sumó 92 triunfos y 5 derrotas en aquella temporada que rubricó con 12 trofeos, conquistó su tercer US Open batiendo al norteamericano en cuatro mangas: 6-2, 4-6, 7-5 y 6-1. «Llegué a Nueva York con mucha confianza. Había ganado en Cincinnati y me sentía pletórico. Salté a pista convencido de que podría hacer daño a Roger. No había jugado contra él todavía esa temporada, así que no podía sospechar lo que se me vino encima. Pasó un rato del partido, me sentía competitivo, pero de repente fue como si de una bola de nieve gigante se abalanzara sobre mí cuesta abajo en una montaña», relató en su día el de Nebraska.