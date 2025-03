La gloria pasa por Roma y París

La exigencia de los más grandes obliga a aparcar los éxitos conseguidos para buscar nuevos retos, y Carlos Alcaraz ya pertenece a ese selecto grupo. ... El jugador de El Palmar reconquistó el Masters 1.000 de Madrid en una final peleada ante el alemán Jan-Lennard Struff. Lo celebró por todo lo alto, en su casa y con su gente. Sin embargo, no hay tiempo para demasiados festejos, pues en cuatro días Alcaraz debuta en el Masters 1.000 de Roma con varios frentes abiertos.

Será el debut del murciano en el Foro Itálico. El curso pasado, Carlitos decidió no jugar en Roma tras ganar en Madrid para descansar físicamente y hacer una preparación exhaustiva para Roland Garros. «Mejor descansar y estar en París al cien por cien», dijo por aquel entonces.

Al igual que el año pasado, Alcaraz viene de jugar Indian Wells, Miami, Barcelona y Madrid en apenas un mes y medio. La fatiga le jugó una mala pasada en 2022 y por eso decidió prescindir del histórico torneo romano. Este año la sombra de la duda sobrevolaba el ambiente, pero el propio jugador se encargó de despejarla: «Soy ambicioso y vamos a ir a por Roma».

Alcaraz no defiende ningún punto en tierras italianas, por lo que todo será sumar para él. Solo con pisar suelo romano, el murciano ganará diez puntos ATP, y superará a Novak Djokovic en los más alto del ranking. El serbio sin embargo defiende el título en Roma y no podrá sumar ningún punto. Por tanto, Alcaraz afronta la cita romana como una oportunidad de oro de sumar puntos para distanciarse del serbio, y lo hará como máximo favorito en otro torneo sin Rafa Nadal. El balear, ganador en diez ocasiones del Masters 1.000 de Roma, decidió no disputar la histórica cita italiana al no sentirse preparado aún para la competición al máximo nivel por su lesión en el psoas ilíaco sufrida en el pasado Abierto de Australia.

Roma acaba el 21 de mayo. El 22 se actualizará el ranking ATP donde Alcaraz recuperará el número uno del mundo en detrimento de Djokovic. Después, una semana de descanso activo para la gran cita de la gira de de tierra batida y que Alcaraz, Nadal y Djokovic tienen marcado en rojo en sus calendarios: Roland Garros.

Roland Garros dictará sentencia

Por primera vez en los últimos 20 años, Nadal no será el máximo favorito a revalidar su título en Roland Garros. El balear, si es que finalmente disputa la cita parisina como parece que hará salvo causa de fuerza mayor, llegará físicamente entre algodones y sin ningún torneo de preparación previa en tierra batida. Siempre hay que tener en cuenta al 14 veces campeón del segundo Grand Slam de la temporada, pero este año, además de las lesiones, cuenta con otro hándicap importante.

Al bajar estrepitosamente de ranking durante los últimos meses, Nadal se enfrentará a un cuadro muy duro en París. El balear, número 14 del mundo actualmente, podría enfrentarse a Alcaraz o Djokovic en tercera ronda u octavos, situación que sumada a sus constantes problemas físicos reducen el porcentaje de opciones de reconquistar su torneo predilecto.

Un Roland Garros especial porque será la primera oportunidad de desempate en Grand Slams entre Djokovic y Nadal. Ambos cuentan con 22. El serbio venció sin despeinarse en Australia, y aunque no llega en las mejores condiciones físicas por sus recientes molestias en la muñeca que le hicieron perderse Madrid, será junto al murciano el gran candidato al título.

Todos estos condicionantes colocan a Alcaraz en una posición ventajosa para lograr algo grande en Roland Garros y cerrar una gira de tierra batida impecable tras ganar en Barcelona y Madrid. El curso pasado comenzó en París como un tiro arrasando a sus rivales hasta que se topó con la mejor versión de Alexander Zverev, que le eliminó en cuartos de final.

De haber ganado en aquella ocasión, el de El Palmar se habría enfrentado en semifinales ante Nadal. Este año, las opciones de que el pasado, presente y futuro del tenis español se crucen son altas. La gloria de Alcaraz pasa por Roma y París. Dos escenarios icónicos en el mundo del tenis en los que Carlitos tratará de seguir haciendo historia.