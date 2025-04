Feliciano López será nombrado este jueves de forma oficial nuevo director de la Copa Davis, para liderar la organización de la fase de grupos, que ... España jugará en septiembre en Valencia, y de la 'final a ocho' que se disputará en noviembre en Málaga. El tenista toledano de 41 años, también director del Mutua Madrid Open, sustituye en el cargo al frente de la Davis a David Ferrer, designado hace medio año capitán de la selección española. Cuatro veces campeón de la Davis, Feliciano López aportará su experiencia como jugador y dirigente en esta competición que inicia otra era tras la ruptura del contrato entre Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, y la Federación Internacional de Tenis (ITF).

-¿Qué supone para una leyenda de la Davis como usted ser el director?

-Es un orgullo grande. Que el mundo del tenis te devuelva al menos un poquito de todo lo que has dado significa que las cosas las he hecho bien y que la gente se acuerde de mí siempre es bonito. La Davis ha sido mi competición favorita y para mí es un motivo de alegría tremendo.

-¿Es un buen momento para dar un impulso al torneo o se presenta difícil tras la abrupta despedida de Kosmos?

-Yo no creo que se presente complicado. Eso ya es parte del pasado. Por los motivos que sea (económicos) ese proyecto ya no va a seguir y la ITF ha recuperado los derechos y está en perfectas condiciones de seguir haciendo de la Copa Davis el evento más importante de naciones a nivel mundial. Queremos intentar que a partir de ahora la Davis, con más de 100 años, tenga la importancia que tiene y que todos los jugadores se sientan orgullosos de poder representar a su país.

-¿Cómo valora el proyecto de Piqué?

-Ya lo dije en su día, que cualquier persona que tiene la intención de invertir en proyectos relacionados con el tenis de entrada me parece muy valiente y lo aplaudo. Yo no tengo nada contra eso ni puedo criticarlo. Ahora hay que mirar hacia adelante.

-El candidato alemán a la presidencia de la ITF dice que ha sido un «desastre multimillonario».

-Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero ahora no es momento de comentar eso. La ITF está en perfectas condiciones de llevar a cabo este proyecto económicamente. Tenemos todos los recursos posibles para que esta competición siga ocupando el lugar que merece.

-¿Usted peleará por que España siga siendo sede de la lucha por el título?

-Eso sería lo ideal. Me encantaría que se pudiera seguir jugando en España la 'final eight'. Sería muy buena noticia. Málaga tiene la posibilidad de seguir el año que viene, pero todavía hay cosas en el aire. Tener una competición así en España es un lujazo, y en Málaga, además, que es una ciudad increíble, que no para de crecer. El año pasado lo vimos en las finales, con el Martín Carpena lleno de gente todos los días.

-La lástima es que este año Nadal no llega.

-Lo más importante es que Rafa se recupere y pueda volver y despedirse como se merece, jugando. No creo que se haya metido presión al decir que su intención es jugar el próximo año. Al contrario. 2024 está muy lejos todavía y es muy prudente por su parte no marcarse ninguna fecha de regreso.

-Sí estará Alcaraz. ¿Cómo define al murciano?

-Alcaraz es un jugador único. Tiene cosas de diferentes jugadores, es físicamente muy potente y con un tenis muy variado. Lo que precisamente le hace especial es que puede ser impredecible. Esa magia de hacer muchas cosas en cualquier momento y su carisma, su explosividad y su sonrisa y lo bien que se lo pasa jugando le hacen un jugador muy especial. Es agresivo, pero también sabe defender. Es un jugador muy completo, y la madurez que tiene para su edad es impropia.

-¿Entiende sus calambres en las semifinales de Roland Garros?

-Eso te llega cuando te llega. También hay que hablar de la intensidad a la que jugaron durante dos horas y media. Eran solo dos sets, pero a una intensidad brutal, con puntos muy exigentes. Luego está el tema mental. Era la segunda semifinal (de Grand Slam) para él y la 45ª para Djokovic. Carlos solo tiene 20 años y no me sorprende tanto lo que le pasó. Estoy seguro de que le va a dejar de pasar porque va a verse en esas situaciones muchas veces, y eso es lo que le va a ayudar. No me parece tan alarmante.

-Ahora también se ha abierto el debate de que, con su 23º grande, Djokovic es el mejor de la historia.

-Los números son lo que son. Habrá gente que diga que el mejor de la historia no se puede medir solo en base a los números, pero los de Djokovic no los ha hecho nadie en el mundo del tenis. Luego habrá gente que piense que el mejor de la historia es Rafa. Es muy complicado. Es un debate interesante. Habrá otros que consideren que hay otras cosas más importantes o igual de importantes que los números. Para mí el mejor es también el que más huella me ha dejado o el que más gente ha inspirado a lo largo de su carrera, cosas que van más allá del deporte.