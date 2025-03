Djokovic, «extremadamente decepcionado con el fallo de la justicia»

r.c. Domingo, 16 de enero 2022, 12:36 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Novak Djokovic ya ha abandonado Australia tras conocer que no podrá disputar el Open de Australia por no estar vacunado contra la covid-19. Las reacciones no se han hecho esperar.

El propio tenista ha admitido en un comunicado emitido tras el veredicto que se encuentra «extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal», pero que acata la decisión. «Respeto el fallo de la Corte y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país», recoge la nota. Además, ha aprovechado para «desear a los jugadores, oficiales del torneo, personal, voluntarios y aficionados todo lo mejor».

El padre del tenista también se ha manifestado al respecto a través de su cuenta de Instagram. «Ha terminado el atentado fallido contra el mejor deportista del mundo, con 50 balazos a Novak en el pecho», rezaba el mensaje.

Por su parte, el presidente serbio, Vucic, ha declarado que ha hablado con Novak y le ha comunicado que «siempre es bienvenido en Serbia». La primera ministra serbia también ha hecho declaraciones ante un grupo de periodistas en Belgardo: «Creo que la decisión judicial es escandalosa. Encuentro increíble que tengamos dos decisiones judiciales completamente contradictorias en el lapso de unos pocos días», ha sentenciado.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha declarado tras el fallo que «La decisión de esta cancelación fue establecida por motivos de salud, seguridad y orden público, con la razón del interés general. Doy por bienvenida la decisión para mantener nuestras fronteras seguras y nuestro país protegido», ha asegurado.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) también se ha pronunicado al respecto y a recomendado «encarecidamente a todos los jugadores que se vacunen». Y que aunque para ellos «las decisiones de las autoridades judiciales sobre salud pública se deben respetar» admiten que la ausencia del tenista en el Abierto de Australia «es una pérdida para el tenis».

El ex número uno del mundo, Andy Murray, también ha expresado su simpatía por Novak Djokovic después de que se esfumasen las esperanzas del serbio de ganar su 21 Grand Slam. «No es bueno para el torneo porque es mejor cuando todos los mejores jugadores están». A lo que ha añadido, «Novak es alguien a quien conozco desde que teníamos 12 años, es alguien a quien respeto y contra quien he competido. No me gusta que esté en esta situación y no me gusta que haya estado detenido».