España pone la directa en la Davis

España está a un punto de meterse en la siguiente ronda de la Copa Davis. Los hombres de David Ferrer salieron de la primera jornada contra Suiza con un gran 2-0 en el marcador y tendrán tres oportunidades para rematar la faena este domingo.

Pedro Martínez venció a Dominic Stricker (6-4 y 7-6 (7) y Roberto Carballés pudo con Jerome Kym (6-4 y 6-4) para firmar un día redondo para el equipo español de Copa Davis.

El dobles o los dos encuentros individuales de este domingo pueden enviar a España a la siguiente ronda, donde Dinamarca aguarda tras imponerse a una Serbia tocada tras la baja a última hora de Novak Djokovic por la lesión muscular sufrida en el Abierto de Australia.

Martínez, que nunca había ganando un partido de Copa Davis en individuales, destensó al equipo español con una trabajada victoria ante Stricker, quien por ranking (fuera de los 250 mejores) no es el mejor tenista suizo, pero por calidad, si no fuera por los problemas físicos, seguramente sí lo sea.

El de Alzira se sobrepuso a un inicio nervioso, el que el suizo llegó a estar 3-1 arriba, pero con un parcial de 5-1 se llevó el primer set y puso la primera piedra para que España salga victoriosa de la trampa que es el pabellón de Biel, a más de 400 metros de altura sobre el nivel del mar y donde Suiza ha disputado sus últimas siete eliminatorias en esta competición.

Para amarrar el primer punto, Martínez necesitó de un apretado desempate en el que Stricker dispuso de una bola para forzar el tercer set, pero en el que el español prevaleció al apuntarse su segundo punto de partido.

«Es algo por lo que llevo trabajando toda mi vida y es una responsabilidad que uno debe abrazar con orgullo y como un reto, porque al final lo es. Y creo que he gestionado muy bien la situación y gracias a ello he podido ganar», dijo Martínez con el 1-0 abrochado en el marcador.

Estreno triunfal

Esta victoria dio tranquilidad a Carballés, que en su estreno en la competición logró un cómodo triunfo ante Kym. El español, con un doble 6-4 y una rotura en cada set, apenas sufrió con su servicio: solo perdió quince puntos en total y solo permitió una bola de 'break' a su rival.

«Es una sensación increíble. Llevaba mucho tiempo esperando este momento y estoy muy contento de haber vivido un partido así y haber ganado. Nervioso estaba, pero intentaba que no se me notara. He intentado pensar solo en hacer mi trabajo, en cómo tenía que jugar, concentrarme en las cosas buenas que podía hacer y, bueno, lo he conseguido», añadió Carballés.

La primera oportunidad para cerrar la serie llegará en el dobles, donde competirán Pedro Martínez y Jaume Munar contra Dominic Stricker y Marc-Andrea Hüsler. Tras este partido y siempre y cuando España no haya certificado ya la victoria, se jugarán otros dos individuales: Pedro Martínez contra Jerome Kym y Roberto Carballés ante Dominic Stricker.

«Inmejorable. Además, hemos ganado en dos sets y la carga física siempre es importante de cara a mañana. No hemos ganado la eliminatoria, pero hemos dado un gran paso», aseguró el capitán, David Ferrer.