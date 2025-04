Suecia albergará el primer campeonato de Europa de sexo en el que participará España

Suecia se posicionaba este lunes en el epicentro de la noticia por una llamativa información publicada en internet. Se convertía en el primer país en ... el mundo en registrar el sexo como un deporte. La práctica sexual pasaba a ser una disciplina deportiva en toda regla para el país escandinavo según apuntaban las informaciones. Pero la realidad es muy distinta.

Aunque existe una organización denominada federación sueca de sexo, no tiene el reconocimiento de federación deportiva sino de asociación. Pese a no considerarse un deporte de cara a la ley, esta entidad ha intentado este año entrar en la Confederación de Deportes de Suecia sin conseguirlo, la última vez el pasado mes de abril. La Confederación Sueca de Deportes explicaba entonces en la prensa de este país que no han otorgado el estatus de federación deportiva «por no cumplir los requisitos suficientes» y aclaraba que esta asociación de fomento del sexo no tiene ni tendrá caracter deportivo en su país.

En la web de esta asociación, denominada SSF, ahondan en sus ideales: «Queremos trabajar activamente para eliminar todos los malos rumores sobre el sexo, para eliminar todas las inhibiciones que existen y están asociadas con el sexo. El sexo es algo hermoso que todo el mundo necesita (...) Cuando se trata de sexo, necesitamos aprender, practicar y mejorar cada segmento para lograr una vida mejor. No debe ser algo de lo que avergonzarse».

El caso es que la 'competición' se celebrará en todo caso, o más bien concurso, desde este jueves 8 de junio, pero sin ser oficialmente una práctica deportiva. Detrás de la organización está el conocido como «rey del striptease», Dragan Bratic, dueño de varios establecimientos de este tipo en el país escandinavo. Otros elementos que alejan este «campeonato» de la mecánica de las tradicionales competiciones deportivas es el hecho de que el ganador estará muy determinado por los votos de los suscriptores a la web o que los participantes (a los que la organización denomina «atletas») hayan sido seleccionados entre actores y actrices del mundo del porno, sin que haya habido forma de clasificarse de algún modo más deportivo.

El torneo cuenta con 20 participantes de distintos países y España, por supuesto, tendrá representación. Se trata de la actriz y modelo de origen brasileño Selva Lapiedra. La joven de 24 años, que cuenta ya con varios años de experiencia en el contenido para adultos tras ser descubierta por el famoso productor Ramiro Lapiedra, acumula 6.500 seguidores en Instagram y 73.000 en Twitter. De hecho, la propia Selva ha confirmado en redes sociales su participación en el campeonato con una frase que demuestra sus ganas de acudir a la singular cita: «El juego comienza…».

La competición tendrá su aquel. Contará con un jurado profesional que evaluará hasta 16 disciplinas distintas dentro de la práctica sexual, tales como el sexo oral, la penetración, los masajes corporales o la exploración de zonas eróticas, entre otras. Los representantes de cada país competirán en pruebas de entre 45 y 60 minutos con jornadas que pueden llegar hasta las seis horas. La audiencia también jugará un papel fundamental en el veredicto, ya que podrán votar en directo y, junto a los jurados expertos, decidirán el ganador del campeonato.

Por su parte, el jurado profesional tendrá en especial consideración los conocimientos que los participantes tengan sobre el Kamasutra, histórico texto hindú que recoge las posturas corporales a realizar en la práctica sexual. Además, la federación aceptará a competidores de cualquier género u orientación sexual para la competición.

Todo tipo de comodidades

La federación cubrirá todos los gastos (viaje, comida y estancia) de los 20 participantes que acudirán al torneo sexual. Hasta ahora, están confirmados Ann Joy (Finlandia), Sexy Lexy (Portugal), Monsieur Lorenzo Viota (Francia), Nek Sinner (Grecia), Matthew Meier (Ucrania), Barbie Sins (Gran Bretaña), Mister Riddle (Rusia), Sweet Mery (Croacia), Mugur (Rumanía) y Selva Lapiedra (España).

Todos ellos convivirán en una casa que contará con todo tipo de comodidades para los participantes. Será en esas estancias donde los competidores realizarán las distintas pruebas: zonas comunes, gimnasio, cocina y habitaciones compartidas.

La croata Sweet Mary ya es la favorita del público cuando ni siquiera ha comenzado aún la competición, seguida de Mister Riddle (Eslovenia) y Nek Sinner (Grecia). El campeonato se podrá seguir en streaming y los miembros registrados podrán votar en directo por su competidor favorito. Suecia ha llevado el sexo al siguiente nivel con este Campeonato de Europa y abre la veda para posibles competiciones futuras de una práctica sexual que ya es el deporte de moda en tierras escandinavas.