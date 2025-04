Un sherpa ya ha alcanzado la cumbre del Everest 28 veces

Doménico Chiappe Madrid Sábado, 27 de mayo 2023, 00:44 Comenta Compartir

El sherpa Kami Rita conoce la cima del mundo más que ningún otro hombre: tiene el récord de ascensos exitosos al Everest. Lo rompió la semana pasada, cuando sumó 27 cumbres, y lo ha vuelto a hacer este martes. Allí, en el punto más alto de la Tierra, de espaldas al fuerte viento y con nieve y turistas montañeros vestidos de rojo al fondo, se quitaba la máscara de oxígeno para anunciar, todavía agitado, que culminaba con éxito su cumbre 28.

El espacio terrestre a 8.849 metros sobre el nivel del mar no es un blanco espacio inmaculado sino un 'photocall' coloreado por cientos de banderines y allí también desplegaba la suya Rita, a las 9:20 de la mañana. «Me siento inmensamente orgulloso de mostrar el indomable espíritu humano e inspirar a las generaciones más jóvenes», escribía en su perfil de redes sociales al publicar el vídeo. «Escalar corre por mis venas». Su hazaña fue confirmadas por la Oficina de Turismo de Nepal.

Rita tiene 53 años y es guía de montaña en la compañía Seven Summit Treks. «He ayudado a cientos de extranjeros a llegar a la cima y traerlos de vuelta a sus hogares, sin ninguna víctima, incluso cuando ha sido arriesgado para mi propia vida», escribía cuando se preparaba para el comienzo de la temporada alta en Nepal, que en 2023 ha concedido 480 permisos y han muerto once escaladores. «A veces se pone difícil, especialmente cuando ya tienes 52 años (hace seis semanas) y todavía estás conquistando las montañas, que me dan fuerzas cuando siento que me llaman».

Duelo en la ladera sureste

El sherpa Rita llegó al techo del mundo por primera vez en 1994; la siguiente cumbre ocurrió tres años después; luego casi una vez por año, hasta que en 2009 lo hizo dos veces, gesta que repetiría en otras temporadas, aunque siempre con unos 20 días entre una subida y otra. No como este año, que en menos de una semana ha subido dos veces. «Se rompen muchos récords en estos días y la gente cree que es lo único que importa», meditaba Rita, que gusta subir por la ruta de la ladera sureste. «Pero yo solo me moví con la corriente sin darme cuenta que lograba unas marcas históricas. El tiempo pasa rápido cuando estás en el lugar de tu destino».

Sin embargo, existe una competencia de altura entre Rita y el sherpa Pasang Dawa, que le pisa los talones. Rita hizo la cumbre 26 el año pasado y este 14 de mayo Dawa le alcanzó. Tres días después, Rita sumaba un ascenso más. Pero Dawa, de 46 años, no se detuvo. Y ocho días más tarde de su propio ascenso 26 le igualaba por segunda vez.

El sherpa Dawa, que también conduce a los turistas hacia la cima del Everest con la empresa Imagine Nepal Treks, llegó a las 8:25 del 22 de mayo, el mejor mes para encarar la montaña. Con unas horas de diferencia, Rita volvía poner tierra de por medio en este particular duelo entre sherpas y culminaba su ascenso número 28.