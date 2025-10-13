Santos y Osma rubrican su reinado con otra victoria en Canarias

R. H. Badajoz Lunes, 13 de octubre 2025, 13:41 Comenta Compartir

La séptima edición del Eco Rallye de Canarias puso el broche final al Campeonato de España de Energías Alternativas RACE en su temporada 2025. La renovada edición se ha disputado de forma interinsular, desplazándose todos los equipos en barco, para disputar tramos en la isla de Tenerife y en la de Gran Canaria.

El equipo oficial Toyota Kobe Motor, en colaboración con Toyota Canarias, disponían de un Toyota C-HR Plug-In Hybrid idéntico al usado en la península en la categoría híbridos enchufables.

Ya con el título matemáticamente para Ángel Santos y Mario Osma desde la prueba anterior celebrada en La Coruña, les daba la tranquilidad de poder disfrutar de la prueba canaria. Consiguiendo la victoria en Canarias, cuarta victoria consecutiva durante la temporada, lo que explica el excelente estado de forma en el que se encuentra el dúo de Toyota.

El viernes 10 de octubre, desde Tamaraceite en Gran Canaria, los equipos partían a primera hora para embarcar rumbo a Tenerife, donde les esperaban cinco exigentes tramos en las carreteras tinerfeñas. Santos y Osma, de nuevo volvieron a demostrar su destreza al ser los mejores en Tenerife entre todos los equipos de todas las categorías. Tras volver por la noche a Gran Canaria, aún les quedaban cuatro tramos más al día siguiente, entre ellos el TR+ que otorgaba puntos extra en el campeonato. Santos y Osma cierrran el Nacional con una nueva victoria y pensando ya en la temporada 2026 de Eco Rallyes.

«Ha sido una temporada memorable para nosotros, hemos cometido pocos fallos en una categoría que es muy intensa. Agradecer a Toyota Kobe Motor su implicación en el campeonato, y a Toyota Canarias como nos cuidan siempre en las islas. Y un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores que nos permiten pelear estos resultados» comenta el piloto extremeño Ángel Santos.

El Campeonato de España de Energías Alternativas termina su temporada en Canarias, pero aún quedará una prueba de la Copa de Escuderías y preinscripción al nacional en noviembre, con la celebración de la primera edición del Eco Rallye Castilla la Mancha Ciudad de Toledo. Prueba que será puntuable para la Copa Kobe ECO, donde se dilucirá el equipo campeón 2025 y donde también estará presente el equipo oficial de Toyota Kobe Motor en híbridos enchufables.

A por el Supercars España

Pero antes, Ángel Santos tiene una cita muy importante el día 1 y 2 de noviembre en Jerez, donde se jugará el título de Supercars España, junto a su compañero Alejandro Iribas, con su Ligier JS2 R de Chefo Sport by PetroGold, en el que puede ser el segundo título para el extremeño en una misma temporada.

Temas

Motor