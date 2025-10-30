Ángel Santos busca en Jerez el título de Supercars

R. H. Badajoz Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El equipo Chefo Sport by PetroGold, con el extremeño Ángel Santos y su compañero Alejandro Iribas a solo 6 puntos del liderato, afronta con su Ligier JS2R la última prueba de Supercars España que se celebra este fin de semana en el circuito Ángel Nieto en Jerez de la Frontera. En la categoría GTX, Alba Vázquez-Alfonso Colomina y Ángel Santos-Alejandro Iribas son los principales candidatos al título, con 93 y 87 puntos, respectivamente. Ambas duplas también aspiran a la categoría GTC, a 12 y 14 puntos del líder Rui Miritta.

Categoría GTX

La categoría GTX llega al Circuito de Jerez con todo por decidir y con la expectativa de una batalla intensa por la corona. Tras Valencia, Alba Vázquez-Alfonso Colomina (McLaren 570S GT4) y Ángel Santos-Alejandro Iribas (Ligier JS2R) son los principales aspirantes al título, con 93 y 87 puntos, respectivamente. Todos los demás afrontan el fin de semana como ‘outsiders’, a la espera de un paso en falso de estas dos duplas.

Alba Vázquez y Alfonso Colomina han construido su ventaja con una temporada consistente, que comenzó con una victoria. Para Jerez, el dúo del McLaren no puede permitirse jugar a la defensiva dada la cercanía de sus perseguidores.

Ángel Santos y Alejandro Iribas presentan un paquete muy competitivo. La dupla de Chefo Sport by PetroGold fue implacable en Jarama, donde ganaron ambas carreras. Llegan a Jerez con 87 puntos y si repiten su actuación en Madrid, el título podría ser suyo. En una posición menos favorable está el joven portugués Henrique Moura Oliveira, inscrito por Monteiros Competições con un BMW M4 GT4 (F82), con 73 puntos. Sin victorias hasta el momento pero con cierta consistencia, necesita un fin de semana prácticamente perfecto para forzar las cuentas y luchar por triunfos. En Jerez volverá a formar equipo con Rúben Silva, su compañero habitual.

Con los mismos puntos está la dupla Duarte Camelo-Pompeu Simões. El dúo del Porsche Cayman CS de Speedy Motorsport ya sabe lo que es ganar, con victorias en la segunda carrera de Portimão y en la segunda de Valencia, lo que confirma su velocidad. Para soñar con el título, necesitan otra actuación contundente que convierta la posibilidad en probabilidad.

Tockwith Motorsports tiene cerca a su ‘armada’ con los Ginetta G55 de Steve Kirton y Jonathan Elsworth sumando 72 puntos, y los debutantes Gracie Mitchell y Luca Staccini con 69. Ninguna de las duplas ha ganado aún, pero la regularidad de podios significa que cualquier problema de los líderes les pondrá en la lucha por el título.

António Almeida, también con un Ginetta G55 de Tockwith Motorsports y vencedor de la primera carrera de Valencia, está más lejos (57 puntos), pero sus esperanzas siguen matemáticamente vivas a pesar de no haber competido en Jarama.

En suma, la corona de la GTX se decidirá en un gran duelo a dos, Vázquez-Colomina contra Santos-Iribas, con Henrique Moura Oliveira y Camelo-Simões listos para aprovechar cualquier contratiempo. En un domingo con do carreras y cuatro puntos extra en juego, una pole position o una vuelta rápida puede ser el detalle que escriba la última línea de la temporada.

Campeonato GTC

Todo en juego y pocas certezas en la GTC. La lucha por la corona se ha reducido a tres protagonistas principales, aunque hay ‘outsiders’ al acecho de cualquier error. En lo más alto de la tabla de puntos está Rui Miritta (Monteiros Competições, Porsche 911 Cup), con 94 puntos y una victoria obtenida en Portimão que consolidó su candidatura. En Jerez, el portugués puede adoptar el ‘modo gestión de riesgo’ para defender su ventaja en puntos y evitar un error que podría costarle caro, aunque también podría arriesgar todo para ir a por la victoria. Pero conociendo a Miritta, es difícil que vaya a Andalucía sin la intención de sumar dos nuevos triunfos a su cuenta y asegurar así su segundo título del Supercars España.

La dupla Alba Vázquez y Alfonso Colomina (McLaren Barcelona-SMC Motorsport, McLaren 570S GT4) está a doce puntos del líder, con 82. Aún no han ganado este año, pero han sido muy consistentes en las tres rondas disputadas, lo que podría permitirles darle la vuelta a la clasificación, aunque necesariamente deberán batir a Miritta.

Justo detrás, con 80 puntos y también con opciones claras, están Ángel Santos y Alejandro Iribas (Chefo Sport by Petrogold, Ligier JS2R). Fueron los grandes dominadores de Jarama, donde firmaron dos victorias que les devolvieron a la lucha por el título. Si repiten en Jerez la ejecución clínica que mostraron en Madrid, pondrán a Miritta y a la dupla del McLaren bajo gran presión.

Entre quienes aún pueden soñar, pero necesitan que los tres primeros tengan dificultades, destacan Duarte Camelo y Pompeu Simões (Speedy Motorsport, Porsche Cayman CS), que estuvieron ausentes en Jarama, con 64 puntos y la victoria en la segunda carrera de Portimão en su haber, y Marcus Fothergill (Tockwith Motorsports, Porsche 911 Cup) con 55. También António Almeida (Tockwith Motorsport, Ginetta G55), en su primera temporada en coches GT, llega a Jerez con opciones matemáticas gracias al triunfo en Valencia, aunque dependerá de una combinación poco probable de resultados ajenos. Jerez promete una lucha directa entre Miritta, Vázquez-Colomina y Santos-Iribas por el título absoluto de la GTC. El resto de los perseguidores tendrán que capitalizar cualquier contratiempo de este trío de cabeza. La actividad en pista para Supercars en Jerez comenzará el viernes 31 de octubre con las sesiones de entrenamientos libres.

El sábado una sesión más de libres y desde las 14.00 horas, las sesiones de entrenamientos clasificatorios para componer las parrillas de salida de las carreras.

El plato fuerte es el domingo 2 de noviembre, con la disputa de las dos carreras. La primera a las 10.05 horas y la segunda a las 14.30 horas, ambas carreras de 50 minutos de duración. Tras ellas conoceremos si el entorchado es para los pilotos del Ligier.

“Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Aunque el comienzo de temporada no nos acompañó la suerte, el equipo ha demostrado que tenemos todos los ingredientes para hacerlo bien. Será un fin de semana intenso, donde hemos mimado al Ligier para que rinda al máximo y todos los integrantes del equipo llegamos cargados de energía. En Jerez, siempre solemos estar arropados por muchos aficionados extremeños por cercanía, por lo que será un fin de semana muy bonito”, comenta ilusionado el piloto extremeño Ángel Santos.

Las carreras tendrán un amplio seguimiento de television en directo a nivel internacional, en Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal y DAZN en España. Además se podrá seguir en el canal de YouTube de Race Ready, promotor del campeonato.