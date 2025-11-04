Rodrigo Domínguez gana el Campeonato Nacional de Portugal

R. H. Badajoz Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Rodrigo Domínguez ha conquistado el Campeonato Nacional de Portugal de Velocidad y también el de Rookie 2025 en la modalidad de SSP300. El joven piloto de Eljas compite con una Kawasaki 400cc y se ha subido al podio en casi todas las pruebas. Este campeonato se disputa en los circuitos de Estoril y Portimao y consta de 5 pruebas con 2 carreras cada una.