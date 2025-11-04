HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rodrigo Domínguez durante una carrera de esta temporada. HOY
Motociclismo

Rodrigo Domínguez gana el Campeonato Nacional de Portugal

El joven piloto de Eljas ha subido al podio en casi todas las pruebas y también es reconocido como Rookie del año

R. H.

Badajoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Rodrigo Domínguez ha conquistado el Campeonato Nacional de Portugal de Velocidad y también el de Rookie 2025 en la modalidad de SSP300. El joven piloto de Eljas compite con una Kawasaki 400cc y se ha subido al podio en casi todas las pruebas. Este campeonato se disputa en los circuitos de Estoril y Portimao y consta de 5 pruebas con 2 carreras cada una.

