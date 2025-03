Primer duelo Bagnaia-Martín y Márquez ya está con los mejores

Jesús Gutiérrez Madrid Jueves, 8 de febrero 2024, 12:52 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

El primer cara a cara de 2024 entre campeón y subcampeón de MotoGP se vivió en la última jornada del test de Sepang. En la primera hora del jueves, cuando la temperatura todavía no había subido y las condiciones de pista eran ideales, todos los pilotos se lanzaron en busca de la vuelta rápida que les sacara en los titulares de estos tres días. Con neumáticos blandos e impolutos, como si de una Q2 se tratase, las décimas fueron bajando hasta establecer un nuevo registro que nunca se había visto en el trazado asiático. Se esperaba que por primera vez se bajara de la frontera del 1'57 con una MotoGP, que ya se rondó en la jornada del miércoles y hasta cuatro pilotos lo lograron, aunque nadie rodó tan rápido como Pecco Bagnaia, parando el crono en un estratosférico 1'56.682, ocho décimas más rápido que la pole del pasado Gran Premio de Malasia.

El bicampeón italiano comenzó el test el martes con perfil bajo, se dejó ver delante ya el segundo día, y dio un golpe en la mesa final para dejar claro quién es el actual macho alfa de MotoGP. Jorge Martín le plantó cara durante esos minutos iniciales de la sesión, en un duelo que ya se vivió la temporada pasada por el título. Aunque el madrileño claudicó esta vez, finalizando a 172 milésimas del registro de Bagnaia, se puede ir satisfecho de Sepang ya que ha sido el piloto más regular de los tres días del test (primero, segundo y segundo).

Otros dos pilotos fueron capaces de rodar en esa barrera del 1'56 que hasta no hace tanto parecía inalcanzable. Y todos con una Ducati. El compañero de Bagnaia en el equipo oficial, Enea Bastianini, y un Álex Márquez que se ha mostrado durante los tres días como una alternativa con la versión 2023 de la MotoGP italiana. Un top 4 para Ducati en el primer test de pretemporada que vuelve a poner de manifiesto la superioridad de la MotoGP de Bolonia de cara a una campaña que empezará en apenas un mes. El mejor del resto del mundo fue, una vez más, Aleix Espargaró, que terminó con el quinto mejor tiempo y rondando ese 1'56 (1'57.091).

Paso al frente de Marc Márquez

Por fin se vio la mejor versión del piloto de Cervera en el test de Sepang. Comenzó el primer día con muchos problemas técnicos que le impidieron completar el programa de trabajo, el segundo tuvo que recuperar el tiempo perdido, trabajando en la ergonomía y la puesta a punto de la moto y sin buscar una vuelta rápida que sí intentó este jueves. Y que le valió para acabar sexto en la tabla de tiempos. Su 1'57.270 es casi un segundo y medio más rápido del registró que había marcado con la Honda hace un año, pese a que, como aseguraba, todavía le está «costando entender cómo hacer el tiempo». De momento está a medio segundo de Bagnaia en su vuelta rápida, pero con mucho margen de mejora conforme vaya entendiendo cómo pilotar la Ducati, después de once años con Honda. «Salgo satisfecho porque la progresión ha sido positiva. No me he estancado en ningún momento y no ha habido pasos atrás. Cada día hemos mejorado», hacía balance el octocampeón del mundo.

El otro nombre propio del test ha sido Pedro Acosta, noveno en la combinada de los tres días de Sepang, y que acabó en la misma décima que el teórico jefe de filas de KTM, el sudafricano Brad Binder. Lo del murciano en Malasia ha sido todo un curso avanzado de cómo pilotar una MotoGP, ya que se va con más de 1.000 kilómetros completados, repartidos en seis días y con la sensación de que ya tiene la categoría por la mano.

Joan Mir concluyó el tríptico de Sepang con el décimo mejor tiempo y siendo el más rápido entre los pilotos que llevan tecnología japonesa. El balear hizo un balance positivo de la evolución de la Honda en este arranque de 2024, aunque reconocía que todavía quedaba mucha distancia que recortar. Y a su estela, otro campeón de la clase reina con mecánica nipona, Fabio Quartararo, undécimo y que sigue implorando a Yamaha algo más de velocidad para plantar cara a Ducati.

Las MotoGP se empaquetarán y volarán con destino Catar, donde el 19 y 20 de este mes se disputará el segundo y definitivo test de pretemporada, antes de que eche a rodar el campeonato en ese mismo circuito el fin de semana del 8 al 10 de marzo.