Márquez 'el Rojo' conquista su plaza más difícil

Lejos quedan ya los años en que personal del circuito de Mugello tenía que vigilar el box de Honda, que tenía un cordón de seguridad, ... aquel episodio en el que los tifosi lanzaron tomates en plena celebración de un podio con Jorge Lorenzo y Marc Márquez, o la discutible idea de ahorcar a un muñeco con la camiseta del '93' que tuvo algún aficionado'… Fueron los años de plomo de MotoGP, cuando el trazado toscano era territorio comanche para el genio de Cervera. Los posteriores al choque de transatlánticos que protagonizaron Valentino Rossi y Marc Márquez en 2015. Una década después la llama sigue prendida, aunque con menos intensidad desde que la leyenda italiana se retirara a finales de 2021. «Creo que ha sido el mejor año. Yo creo que ha habido 50/50. Cincuenta por ciento de abucheos y cincuenta por ciento de aplausos», ironizaba el español.

Cada vez que el de Cervera aparecía en las pantallas de televisión o se anunciaba su nombre, recibía una dosis de silbidos. Fue una constante durante el fin de semana pero que tuvo su momento más álgido el sábado, en la ceremonia del podio tras vencer en el sprint. En plena recta de meta, Davide Tardozzi, capo del equipo Ducati, se encaró con los tifosi y mandó callar a los que pitaban a su piloto, pidiendo respeto al tiempo que gritaba en italiano, «è rosso» («es rojo»), y mostraba la camiseta de su equipo. Y es que, ni siquiera el hecho de que el piloto catalán compita para la marca que es el emblema del país trasalpino en el mundo de la moto parece sosegar a esa parte de la afición que le sigue considerando el enemigo público número uno.

Tardozzi dio la cara por Márquez el sábado y aunque no tuviera efecto el domingo, ya que los pitos continuaron, el piloto quiso agradecerlo públicamente tras ganar la carrera. «No fui consciente de lo que había pasado hasta que vi el vídeo. Entonces fui, le di la mano y le agradecí el gesto, porque demostró carácter. No dio la cara por mí, dio la cara por un piloto de Ducati. Él es el 'team manager' y siempre va a defender a su piloto, sea quien sea. Dicho esto, ha sido el mejor año de todos, me he sentido muy protegido por Ducati y lo he podido celebrar en su grada».

«El momento de pasar página»

El jefe del equipo Ducati también habló el domingo para la televisión Sky, que posee los derechos de MotoGP en Italia, y dio su punto de vista sobre lo ocurrido: «Creo que la antideportividad ya no se justifica si se relaciona con los sucesos de hace diez años. Si no te gusta Marc, simplemente no aplaudas, pero los silbidos son absolutamente antideportivos. Ha llegado el momento de pasar página y de transmitir mensajes positivos».

Davide Tardozzi no quiso entrar en la polémica que sacudió a dos de los mejores pilotos de la historia del motociclismo en 2015: «No voy a juzga un episodio de hace diez años, de quién fue la culpa. Para mí es un 50/50, pero después de todo este tiempo dos supercampeones como Vale y Marc deberían mirar hacia adelante, ya que el pasado ya no se puede cambiar y me gustaría que se dieran la mano». Esta última apelación es la que suena más complicada ya que hubo una ocasión en la que el español tendió la mano públicamente en una rueda de prensa en el circuito Misano y el italiano la rechazó.

En su actual faceta de propietario de un equipo de MotoGP (además de seguir como piloto en activo de las cuatro ruedas) Valentino Rossi asistió este fin de semana al gran premio donde presenció como su enemigo íntimo conquistaba su plaza más preciada. Márquez 'el Rojo' asaltó el circuito de Mugello, donde no ganaba desde 2014. Lo hizo además de manera arrolladora, logrando la pole y sendas victorias al sprint y en carrera. Así, dio un pasito más en su objetivo de coronarse como campeón del mundo por novena vez, igualando en el palmarés los títulos del propio Rossi.