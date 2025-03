Bagnaia y Martín firman un inicio tenso en Catar

Jesús Gutiérrez Viernes, 17 de noviembre 2023, 21:04 Comenta Compartir

Se acerca el final de temporada y se nota que los nervios están a flor de piel, especialmente entre los pilotos que se están jugando el título. Y eso que el primer entrenamiento libre del fin de semana lo empezó Jorge Martín como había hecho los cinco anteriores, situándose al frente de la tabla de tiempos. Sin embargo, en la segunda sesión, ya con los focos alumbrando el circuito de Losail, el madrileño estuvo irreconocible, haciendo gestos de desaprobación encima de la moto y durante buena parte del entrenamiento cerró la clasificación.

«No sé muy bien lo que pasaba. Nunca me había visto en una situación así. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy último. Me daba la sensación de que se me había olvidado ir en moto, porque me caía en cada curva. Creo que ha sido un problema con las gomas, que han salido defectuosas, pero lo tenemos que comprobar», lamentaba Jorge Martín. El español solo apareció por delante en los últimos minutos, cuando cambio de neumáticos y puso blandos. Aunque tampoco estuvo fino en esas condiciones y su mejor tiempo solo le dio para ser séptimo.

Tampoco brillo su rival, Pecco Bagnaia, octavo, aunque el italiano podría alegar que le cancelaron su mejor crono por la presencia de las banderas amarillas. En cualquier caso, ambos cumplieron con el objetivo del viernes. Que no es otro que clasificar entre los diez primeros para sellar su pase directo a la Q2 y evitarse los apuros de pasar por la Q1.

En el pliego de descargos de ambos podrían apuntar al propio trazado de Losail, recién reasfaltado, pero que al tratarse de una pista sin apenas horas de uso, siempre está muy sucia el primer día. Y esta vez lo empeoró una tromba de agua caída el jueves anterior y que embarró el asfalto.

Este inicio de Gran Premio de Catar tuvo un protagonista inesperado en la figura de Raúl Fernández. El piloto madrileño firmó el mejor tiempo del día y por primera vez lideraba un entrenamiento de la clase reina en su segundo año en MotoGP. Por un instante, Maverick Viñales apareció al frente de la tabla de tiempos con un registro por debajo del récord absoluto de la pista. Sin embargo, poco después le cancelaban el tiempo por la presencia de las banderas amarillas. Y a pesar de todo, el de Roses concluía tercero, con su compañero Aleix Espargaró quinto, completando el recital de Aprilia con tres pilotos entre los cinco primeros.

Otros dos españoles sellaron su billete directo para la Q2, Augusto Fernández noveno; y Marc Márquez décimo. Después de un primer entrenamiento libre donde las cuatro Honda cerraron tabla de tiempos, el de Cervera se pegó a rueda de Bagnaia en la segunda sesión para lograr su sitio entre los diez primeros y librarse de la repesca de la Q1.

A Masià le salen los números

El motociclismo español podría celebrar su segundo título de 2023 el domingo gracias a Jaume Masià, que afronta en Losail su primera bola de título. El piloto valenciano comenzó de manera muy sólida el fin de semana, con el mejor tiempo del viernes en Moto3 y aventajando en medio segundo a su más inmediato perseguidor, el italiano Fenati. Aunque no depende de sí mismo, se dio una de las combinaciones que le convertirían en campeón de la categoría pequeña, ya que en caso de que el de Algemesí ganara la carrera, su principal rival, Ayumu Sasaki, tendría que acabar fuera del podio, y este viernes el japonés solo pudo concluir octavo.

Y en Moto2, donde ya está el título sentenciado a favor de Pedro Acosta, otro jovencísimo murciano está siendo el nombre propio de los últimos grandes premios. Tras sendas victorias en Tailandia y Malasia, Fermín Aldeguer volvió a liderar los entrenamientos del viernes por delante de Arón Canet, justo cuando más suena su nombre para subir a MotoGP en el juego de sillas que inició Marc Márquez con su salida de Honda.