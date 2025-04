Ducati luce su 'Dream Team' con Marc Márquez y Pecco Bagnaia El piloto español se presenta formalmente con la fábrica italiana que junta dentro del mismo box un total de once títulos mundiales, ocho de ellos en MotoGP

20 de enero 2025

En plenos Dolomitas, a unos 1.550 metros de altitud y en la icónica estación de esquí de Madonna di Campiglio, comenzó oficialmente la era Marc Márquez en Ducati. El de Cervera fue la principal atracción de la presentación de la marca italiana, donde por fin se le vio con los colores que vestirá a lo largo de 2025, de riguroso 'rosso' boloñés y haciendo gala de ese lema que se grabó a fuego cuando fichó por la fábrica italiana: «Lo apostamos todo al rojo y estoy muy emocionado. A pesar de que ya tengo mucha experiencia en MotoGP, iniciar este nuevo proyecto me hace sentir mariposas en el estómago. Ducati me devolvió la sonrisa el año pasado y ahora estoy en el equipo oficial».

Después de once temporadas consecutivas en Honda, desde que debutó en la máxima categoría en 2013, el año pasado emprendió una nueva aventura en el equipo Gresini, con una Ducati satélite con la que no solo recuperó la sonrisa, sino también su mejor nivel. Volvió a ganar una carrera más de mil días después y fue el tercer elemento en un campeonato dual que terminaron disputando Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Sin embargo, su renacimiento deportivo llamó la atención a la fábrica de Bolonia, que le hizo un hueco en su equipo oficial, aún a costa de perder al vigente campeón de MotoGP, Jorge Martín, que se buscó la vida en Aprilia.

Márquez iniciará su andadura en Ducati en este 2025, con un contrato de dos años y aunque tiene el título de MotoGP como objetivo, deslizó un mensaje de hombre de equipo en su puesta de largo como piloto de fábrica. «A lo largo de mi carrera he luchado mucho contra Ducati y ahora soy parte del equipo que ha ganado los últimos años. Son la referencia y tienen una moto muy fuerte. Queremos ganar todos los títulos y para ello debemos trabajar como equipo. Si no gano yo, que lo haga Pecco. El objetivo es sumar el mayor número de puntos y a final de año veremos qué es lo que ocurre».

«Una bonita historia que contar»

Junto a Márquez posaba el piloto que durante los últimos cuatro años ha sido el abanderado de la marca italiana. Pecco Bagnaia, que suma dos títulos en MotoGP y otros dos subcampeonatos vestido de rojo Ducati. El italiano volverá a llevar su dorsal '63' después de dos temporadas luciendo el '1' en el carenado de su moto, tratando de recuperar la corona del motociclismo, pese a tener ahora a uno de los mejores pilotos de la historia a su lado. «El rojo es un color que para mí significa mucho y quiero seguir haciendo historia aquí», comentaba Bagnaia en la presentación. «El año pasado fue increíble desde el punto de vista de los resultados, ya que logré once victorias, pero no pude lograr la guinda del pastel. Así que este año trataré de conseguir lo que no pude hacer en 2024».

A nadie se le escapa que la dupla Márquez-Bagnaia es la favorita para conquistar el campeonato en 2025. Son los dos pilotos más laureados de la actual parrilla. Ocho títulos suma el español (seis en la clase reina) por los tres del italiano (dos de ellos en MotoGP). Un auténtico 'Dream Team' a la altura de los mejores equipos de la historia a nivel de números, como el que en su día formaron Valentino Rossi y Jorge Lorenzo (catorce títulos entre ambos y diez en la clase reina) en Yamaha.

Además, cuentan con la moto más dominadora de los últimos tiempos, una Ducati que el año pasado ganó 19 de las 20 carreras y acaparó la mayor parte de los podios. El hacedor de esa máquina imbatible, el ingeniero Gigi Dall'Igna, también tuvo su espacio de honor en la presentación. El italiano reconoció que sería prácticamente imposible repetir los resultados de la temporada pasada, a pesar de contar con la mejor dupla posible. «Son los dos mejores de la parrilla. Pecco nos devolvió el campeonato después de muchos años y nunca ha estado en discusión, y Marc es uno de los pilotos más importantes de la historia de MotoGP. Además, tiene tras de sí una historia de superación y ahora con nosotros tendrá una bonita historia que contar».