Ángel Piqueras gana y José Antonio Rueda suma en Moto3

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:50 | Actualizado 12:53h. Comenta Compartir

El líder del Mundial de Moto3, José Antonio Rueda, afrontaba la carrera de Cataluña muy condicionada por una sanción durante los entrenamientos del viernes. El piloto sevillano debía esquivar el obstáculo de una vuelta larga en el inicio de la carrera, que completó en la tercera vuelta y que le hizo bajar hasta la 15ª posición, pero a cola del grupo. Con lo que tuvo que remontar en una carrera que fue lenta en general y que en la primera parte de la misma lideró el 'poleman' David Almansa.

La carrera se mantuvo tranquila mientras que Rueda iba ganando posiciones, y se alborotó cuando éste se puso al frente del grupo en la undécima de las dieciocho vueltas que estaba programada la prueba. Solo un giro después, uno de los hombres fuertes de la categoría, Máximo Quiles, se fue largo a final de recta y se descartó de la lucha por la victoria y probablemente del título, porque ya se iba a más de cien puntos del primero.

La estrategia de Rueda era clara, porque según se puso en la cabeza trató de estirar el grupo para escaparse. Y llegó a abrir una renta de medio segundo a falta de cinco vueltas, pero era la distancia justa para que el rebufo ayudase a sus perseguidores a recortar la desventaja en la recta. No cambió el guion hasta la última vuelta, donde sus perseguidores se lanzaron en la frenada de la curva 1 y el líder pasó de primero a cuarto.

El que heredó esa primera plaza fue Ángel Piqueras, que se colocó al frente de la carrera en el momento clave y se aprovechó del lío que había detrás para tener un último giro relativamente tranquilo, sin cometer un solo error, para lograr su cuarta victoria del año. Por detrás, Rueda acabó segundo tras un adelantamiento en la última curva sobre el japonés Furusato, que cerró las posiciones de podio; con David Almansa, cuarto, David Fernández, quinto.

El líder de Moto3 mantiene un colchón de 64 puntos en la clasificación general, pero la dinámica de Piqueras le da esperanzas ya que en los últimos tres grandes premios le ha recortado 21 puntos. Lo que es seguro es que el campeón de la categoría ligera tendrá pasaporte español.

Temas

Moto3