Fermín Aldeguer está para subir a MotoGP

En el juego de sillas que provocó el adiós de Marc Márquez de Honda, el nombre de Fermín Aldeguer estuvo siempre en el disparadero. Primero como su sustituto en el equipo oficial japonés, aunque era un movimiento demasiado arriesgado para un piloto de solo 18 años al que le ofrecían apenas un año de contrato y con una moto por desarrollar. Después, cuando el fichaje de Luca Marini ya está prácticamente atado para sustituir al de Cervera, todo apunta a que el jovencísimo murciano ocupará su plaza en 2024 con una Ducati satélite de la estructura de Valentino Rossi.

Y Aldeguer está demostrando que tiene el nivel para subir a la clase reina. Ya venía de ganar con autoridad en Tailandia y en Malasia, y completó su particular 'hat-trick' en Catar, aunque con un guion diferente. Mientras que allí había liderado la carrera de inicio a fin, aquí partía desde la segundad fila de parrilla y sin hacer una salida brillante cometió un error en la segunda vuelta, cuando se iba largo en la primera curva y perdía muchas posiciones.

Tocaba remontar desde la novena plaza y se puso el mono de trabajo. «Sabía que tenía ritmo para llegar delante, así que no he querido ni mirar mi posición en ese momento y me he concentrado para adelantar uno a uno a todos. Luego, cuando he tenido pista libre, he podido rodar en ritmo de récord para abrir distancia», explicó. Una estrategia que le permitió celebrar la victoria en solitario en la que puede ser su penúltima carrera en la categoría intermedia.

Hasta que Aldeguer llegó a la cabeza de carrera, justo en el ecuador de la misma, Arón Canet había liderado desde el inicio, pero no había sido capaz de romper el grupo. Cuando el murciano se puso líder, el cambio de ritmo fue inmediato y no solo se escapó, sino que provocó que por detrás Canet y Manu González se quedaran solos en la lucha por el podio. Y es que la emoción no estuvo tanto delante como en esa lucha por la segunda posición entre el valenciano y el madrileño, que fue para este último tras pasarle en la misma recta de meta, por apenas nueve milésimas. Un segundo ganado por 'foto finish', que suponía el primer podio de González en el Mundial.

