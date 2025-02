Verstappen, a hacer realidad su sueño en la noche de Arabia

david sánchez de castro Jueves, 2 de diciembre 2021, 14:08 | Actualizado 15:55h. Comenta Compartir

Para una temporada de película, qué mejor que un escenario que lleva a 'Las mil y una noches'. El circuito de Jeddah Corniche se estrena en el calendario de la Fórmula 1 después de haberse acabado a la carrera. Literalmente: este mismo jueves aún se están rematando algunos detalles de las instalaciones de la que será la primera carrera del gran circo en territorio de Arabia Saudí.

Pese a las quejas de organismos como Human Rights Watch, que ven en la disputa de este Gran Premio un nuevo intento de blanqueo de un régimen que obvia, como poco, los derechos humanos, y con algunos pilotos corriendo con la nariz tapada para evitar darse cuenta de en qué lugar van a disputar una carrera, el GP de Arabia Saudí puede ser el escenario donde se decida una épica temporada. Max Verstappen afronta su primera oportunidad matemática para proclamarse campeón del mundo, lo que dice el tópico heredado del tenis un 'match ball'. No será ni mucho menos fácil: ganar y que Hamilton no sea mejor que sexto. Visto cómo viene el británico en esta recta final de temporada, es muy complicado que ocurra. De hecho, de las 20 carreras disputadas solo si se repite el escenario de Mónaco -Verstappen ganó y Hamilton fue séptimo- habrá alirón el domingo.

El trazado saudí planificado para esta carrera no puede ser más propicio para que haya lío. Entre muros, con un asfalto muy deslizante fuera de la trazada, probablemente con arena que llega de la zona y, además, muy rápido. Se estima que los pilotos irán durante un 78% de la vuelta con el pie a fondo, en un trazado con tres zonas de DRS -bueno para ver adelantamientos- y curvas muy rápidas que se pueden hacer a fondo. Bueno para Red Bull, que podrá aprovechar su capacidad aerodinámica, pero también para Mercedes, que en las rectas tendrá cierta ventaja. El factor estratégico será clave: Pirelli prevé una carrera con poco desgaste de neumáticos. pero quizá sea precisamente la unidad de potencia lo que marque la diferencia.

Red Bull ha llegado tarde a esta recta final de temporada en ese aspecto. Mientras Hamilton cambió el motor para Brasil y acabó arrasando, Verstappen lleva jugando con las unidades de potencia ya usadas en las carreras que se han disputado. En Honda confían en aguantar, si bien son conscientes de que es un riesgo. Entra aquí la gran incógnita, que posiblemente no se resuelva hasta este mismo viernes: ¿compensa cambiar motor y penalizar, lo que obligaría a Verstappen a pasar al ataque pese a ser líder del campeonato con ocho puntos, o es mejor cruzar los dedos para que la mecánica les respete e intentar sujetar a Hamilton?

Lo que parece claro es que quien gane en Arabia tendrá mucho a su favor. Incluso se puede dar un resultado que sería el soñado para cualquier aficionado: si Hamilton gana y Verstappen es segundo con la vuelta rápida, llegarían empatados a puntos al GP de Abu Dabi, última carrera del año.

En medio de la lucha por el Mundial puede haber varios actores secundarios. Los propios Sergio Pérez y Valtteri Bottas, compañeros de los candidatos al título, serán dos alfiles en esta partida de ajedrez que pueden decantar el jaque mate a un lado u otro. Y entre los pilotos y equipos que no están metidos en la vorágine, no se puede dejar fuera a Carlos Sainz o Charles Leclerc, envueltos en su propia pugna interna por ver quién va a ser el primer piloto de Ferrari al final de 2021. El madrileño, de momento, ya es el primer debutante en la historia de la Scuderia en acumular 20 carreras consecutivas sin abandonar. Que no se rompa la racha.

Alpine y la predicción de Prost

Aunque han pasado ya dos semanas, en Alpine aún están recordando el podio de Fernando Alonso en Catar. Ese tercer puesto no solo les dio alas en su pelea en el Mundial de constructores frente a AlphaTauri, a quienes sacan ya 25 puntos, sino también con respecto a las siguientes carreras. Aunque el motor Renault -Mecachrome es el nombre oficial, pero nace en Viry-Chaitillon como todos- no es que sea el más potente de la parrilla, ni mucho menos, Alain Prost, asesor del equipo, predijo tras la cita en Losail que las dos carreras que quedan para acabar la temporada se pueden adaptar bien a las condiciones del monoplaza azul. Tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon, repartidores de lujo del Balón de Oro de Messi y Alexia Putellas en París, afrontan con optimismo moderado la cita de Yeda, conscientes de que lo más difícil de la temporada ya lo han hecho. Ahora queda rematar la faena y dejar buenas sensaciones en las dos citas que quedan.