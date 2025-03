Sainz tropieza en la clasificación de Imola

david sánchez de castro Viernes, 22 de abril 2022, 19:54 Comenta Compartir

El Autódromo Enzo y Dino Ferrari se antojaba el lugar idóneo para que Carlos Sainz lograse, al menos, su primera pole en Fórmula 1. Pero las circunstancias no están para ello y, este viernes, el madrileño falló. Y van dos clasificaciones consecutivas en las que falla, algo en lo que tendrá que trabajar.

A su favor, que fue una jornada absolutamente caótica. La lluvia que asoló toda la región dio una pequeña tregua, pero no una paz total, después de los libres, lo que propició que se pudiera disputar la clasificación con relativa normalidad. No fue total porque hubo varias banderas rojas por los innumerables accidentes que hubo, empezando por uno provocado por Alex Albon cuando el freno trasero derecho se puso a arder. Los Ferrari eran los dominadores y parecía que iban a llevarse, bien uno bien otro, la pole.

Pero en la Q2, a falta de 10 minutos y después de dos parones, Sainz erró. En la primera Rivazza, el madrileño pisó el piano mojado y se trompeó sin remedio hasta estrellarse contra el muro. Con la suspensión delantera rota y un enfado monumental, se retiró a boxes. Sainz llevaba en ese momento el mejor crono, más que suficiente para pasar a la Q3. Nadie puede augurar qué hubiera pasado en la tanda final, pero que tenía ritmo para pelear por la pole nadie lo duda.

Verstappen, pole con lío

La pelea por el mejor tiempo quedó en manos de dos… y casi de uno. Charles Leclerc se convirtió en la referencia, pero Max Verstappen no se rindió en ningún momento. Las condiciones cambiantes de la pista hicieron imposible de prever quién iba a llevarse el mejor tiempo. Las continuas interrupciones en forma de bandera roja por sendas salidas de pista o accidnetes, los sustos en forma de excursiones o simplemente la dificultad para lograr una vuelta buena en cuanto llegaba la lluvia marcó el devenir de la sesión.

Prueba de este último factor, lo que les ocurrió a los hombres de Mercedes. El accidente de Sainz provocó una bandera roja justo en el momento en el que la lluvia empezó a arreciar. Los que no habían logrado una de las diez mejores vueltas en ese momento ya no mejoraron, algo que dejó fuera a George Russell y Lewis Hamilton. «Estamos yendo hacia atrás como equipo», criticó con dureza el heptacampeón (y quizá próximo copropietario del Chelsea) tras la sesión.

Así se llegó a una Q3 en la que, por cuarta carrera consecutiva, estaba Fernando Alonso. Hacía ocho años que el asturiano no encadenaba tan buenos resultados en unas clasificaciones, lo que da buena muestra de que, pese a todo, 'El Plan' no va tan mal como parecía. Aunque el español no tuvo opciones nunca de estar peleando por los mejores tiempos, visto que su compañero se quedó en la Q1 (pese a llevar un motor nuevo, le falló la caja de cambios) y saldrá 19º, bien vale el quinto tiempo final que le permitirá pelear por un podio, al menos, en el sprint.

La lucha por la pole quedó enmarcada por las dos banderas rojas que hubo en la Q3. La primera la provocó Kevin Magnussen por una salida a pista y toque contra el muro en 'Acqua Minerale' que, con maestría, pudo recuperar para reintegrarse en pista y volver a boxes. El director de carrera, Niels Wittich, pecó de precavido porque hubiera valido con dejar solo la bandera amarilla inicial. Y aquí es donde se produjo la polémica. Verstappen frenó cuando anunciaron la amarilla, justo antes de la roja, y aunque quedó más que claro que había bajado el ritmo, mejoró su tiempo y se puso 1º. Sobre el papel, lo que hizo el campeón del mundo fue totalmente legal.

En la reanudación, Charles Leclerc esperaba recuperar el mejor tiempo en la tabla y con ello sumar una nueva pole, pero se quedó con las ganas: Lando Norris se fue contra el muro y propició una última bandera roja con la que se acabó la clasificación. Así, la parrilla de este sábado la liderará el vigente campeón, seguido por el líder de la general y por el propio Norris. Con Magnussen 4º, Alonso tratará de demostrar que este formato de fin de semana le gusta y le viene muy bien: ¿cómo no aspirar a un tercero si se sale quinto?