Sainz se despide de Ferrari con un «podio agridulce»

David Sánchez de Castro Domingo, 8 de diciembre 2024, 18:00 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

No fue la despedida perfecta, pero casi. Carlos Sainz no volverá a lucir un mono rojo de Ferrari, ya que este mismo lunes se estrena con Williams en los test, pero su última carrera con los de Maranello no se puede decir que haya sido mala. Un segundo puesto es un buen cierre a sus cuatro años con el Cavallino.

«Obviamente, es una sensación agridulce. Creo que obtuvimos lo máximo que podíamos sacar hoy, dado el ritmo de Lando (Norris) en el McLaren. Lo di todo, especialmente en la primera parte, en el que parecía que podríamos atraparlos», admitía, aunque se quedó corto. «Con neumáticos duros, ellos parecían ser una o dos décimas por vuelta más rápidos, como hemos visto todo el fin de semana, y estaban un poco fuera de nuestro alcance», zanjó sobre sus opciones de victoria.

Ha sido una última carrera en Ferrari conmovedora para un Sainz que admitía que llegó «emocionado en la vuelta de llegada, con mi ingeniero hablándome por radio». «Pero, al mismo tiempo, muy agradecido de haber sido parte de este equipo increíble durante cuatro años. He tenido la oportunidad de conseguir mis primeras carreras, mis primeras poles, mis primeros podios (sic: se olvidó de los dos que obtuvo en McLaren) y demostrarme a mí mismo y al resto que puedo luchar por victorias y podios si tengo el coche adecuado», zanjó, antes de hablar en términos Williams, con quien quiere centrarse «en volver al lugar que pertenecemos juntos».