Alonso, tras su última carrera del año: «No creo que haya mucho que coger de este coche para el de 2025»

Por fin, acabó la temporada 2024 para Fernando Alonso. Fue en una carrera en la que acabó noveno y, en parte por los problemas de arriba, toda una constante con la que quiere acabar. «Estoy contento de coger puntos estas dos últimas carreras, después de una serie en las que no conseguíamos puntuar, pero también dependemos un poco de los errores de los equipos de delante y eso es lo que tenemos que cambiar de cara al año que viene», aseguró.

Y es que Alonso está ya con 2025 en el punto de mira. Después de ser, en su opinión, el 9º equipo, tiene claro que pueden mejorar pero no mucho. El reto será no perder demasiado con los primeros, pensando sobre todo en 2026. «No esperar mucho porque yo creo que Ferrari y McLaren son dos coches que han estado muy por encima todo el año y para el 2025 es difícil recortar ese tipo de distancias. A priori, creo que va a haber una pelea interesante en la zona media de la tabla y estaremos en esa pelea intentando sumar algún punto de vez en cuando», deseó.

En este sentido, quiere desechar prácticamente todo lo que pueda de este AMR24. «No creo que haya mucho que coger de este coche», dijo, y lo ejemplificó en esta misma carrera. «Hoy hemos sido claramente el noveno. Williams ha sido muy superior a nosotros, ha hecho una parada en la vuelta 12 y no le cogíamos al final con unas ruedas de 25 vueltas menos. Mientras que AlphaTauri ha tenido el problema de los pitstops, pero también eran más rápidos. Haas y Alpine nos han metido 20 y pico segundos, así que nos queda Sauber quizá y eso no es suficiente, tenemos que cambiar la dirección 180 grados de este coche», pidió.

En 2025 cumplirá 44 años, aunque se siente como un joven más. «Aunque sea por un noveno o por un octavo, yo siempre doy el máximo. Así que esas ganas siguen intactas. No es algo que puedas preparar, un día lo tienes y un día no lo tienes. Parece que desde fuera están esperando que me haga mayor, pero ese día nunca me llega por ahora. Si un día no lo tengo, si un día estoy menos motivado, pues lo dejaré», adelantó, aunque para eso parece que queda tiempo.