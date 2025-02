El presidente de la FIA pide «disciplina» a los pilotos de F1: «Deben dar ejemplo» 

Javier Varela Madrid Viernes, 7 de febrero 2025, 18:15 Comenta Compartir

La FIA ha desembarcado en el Circuito de Madrid Jarama – RACE con su presidente Mohammed Ben Sulayem a la cabeza. El máximo organismo del automovilismo celebra este fin de semana en el mítico trazado madrileño el FIA Official Summit, en el que se prevé que acudan más de 350 oficiales y directores de carrera de la FIA. En un encuentro con medios de comunicación en la remozada torre del circuito, Ben Sulayem se ha mostrado partidario de quitar la radio en las carreras de la Fórmula Uno para que no se escuchen las «'palabrotas'» que puedan decir en caliente los pilotos porque «son nuestros embajadores y tienen que enviar mensajes claros, evitar ese tipo de comportamientos y dar ejemplo. No podemos permitir que usen 'palabrotas' porque tienen que respetar a la FIA», añadió.

Unas palabras que apoyan la nueva política de la FIA en lo que respecta al comportamiento de los pilotos en carrera. Con la nueva normativa, cada insulto les puede costar 40.000 euros y en caso de hacerlo en tres ocasiones serán sancionados con hasta 120.000 euros y, lo que es más grave, un mes de suspensión y pérdida de puntos en el Mundial si hay un tercer comportamiento inapropiado.

Para Ben Sulayem no hay polémica porque entiende que ese tipo de comportamientos sobran en el deporte y en la Fórmula Uno: «Yo he pasado por eso y también quería tener éxito, pero la disciplina es muy importante. No estamos aquí para castigar a nadie, sólo estamos aquí para hacer un buen deporte y dar ejemplo». «Si el deportista dice 'palabrotas', tus hijos no querrán seguir ese deporte y sus padres les recomendarán que dejen de ver ese deporte y esto hay que evitarlo. Si quieren decir esas palabras, que las digan, no es asunto nuestro, per que no utilicen la plataforma de la FIA», añadió el presidente.

Además, se reivindicó como el presidente «más accesible» ya que la mayoría de pilotos tienen su número de teléfono y recordó que cuando él era piloto también se enfadaba pero «mantenía la calma y ponía su mente en ganar la siguiente carrera». Defendió que trata a los pilotos «como a mis hijos» y que lo hace con «pasión, amor y comprensión», pero eso no significa que les pida «disciplina» y «sentido común», ya que «la FIA se basa en el respeto».

En el mismo acto presentó los resultados obtenidos en el segundo informe de la campaña Unidos contra el Abuso 'Online' (UAOA), elaborado por la FIA con el que pretende denunciar el maltrato que sufren los deportistas, los árbitros y los comisarios en las redes sociales.En estrecha colaboración con destacados académicos y federaciones deportivas internacionales, como World Athletics, la UCI, World Aquatics y la International Sports Federation, la coalición utiliza esta investigación para dar voz a los afectados, identificar los principales factores de riesgo y analizar las lagunas normativas.

Según este informe, la mitad de todos los insultos identificados se clasificaron como misóginos o racistas, con un notable aumento en comparación con 2024. Además, el 75% de las federaciones informaron de amenazas continuas contra los competidores y sus familias y el 90% de las federaciones coincidieron en que el abuso incontrolado corre el riesgo de alejar a los atletas del deporte. Otros que están en el punto de mira de las redes sociales son los árbitros y los oficiales, ya que la mitad de las federaciones señalaron que los voluntarios y los oficiales son ahora objetivos habituales, lo que amplía el alcance del problema.

Mohammed Ben Sulayem señaló que «el año pasado, la UAOA puso de relieve los devastadores efectos personales que el abuso 'on line' tiene en los deportistas». «.Esta segunda edición del informe ha arrojado luz sobre el abuso igualmente inaceptable al que se enfrentan los oficiales y los árbitros, miembros esenciales de la comunidad deportiva, que garantizan que nuestras competiciones se desarrollen de forma justa, sólida e íntegra», añadió el fundador de esta campaña (UAOA). Este aumento de los insultos y las faltas de respeto a través de las redes sociales ha provocado que 9 de cada 10 federaciones coinciden en que los deportistas podrían abandonar su disciplina si no se aborda eficazmente este hecho.

