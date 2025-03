El preocupante aviso de Fernando Alonso: «Necesito parar»

Fernando Alonso regresó en Catar a la zona de puntos después de cinco carreras sin lograrlo. El asturiano acabó con una sequía que vino ... de la mano del cerrojazo que pegó Aston Martin al escaso desarrollo del AMR24, un monoplaza netamente fallido y que dista mucho de las prestaciones que en 2023 le permitieron volver al podio. El final de año se le está haciendo muy largo a Alonso, como a muchos aficionados, y más cuando en su caso tiene que luchar contra la edad.

Cuando se bajó del 'Tractor' Martin este domingo tras lograr un buen pero no ilusionante 7º puesto, Alonso admitió algo que es bastante extraño en él: no está al 100%. Después de una gastroenteritis que le dejó casi KO en la semana del GP de México, el asturiano no se ha recuperado del todo y en circuitos más físicos como es el de Catar, marcado por las curvas rápidas donde se llegan a superar los 5 Gs de fuerza y obliga a un esfuerzo mayo, lo nota más aún. Sus palabras, a diferencia de otros momentos, denotan que empieza a sentir poco a poco el peso de las 43 primaveras que carga en su DNI.

«No es un secreto que he sufrido físicamente durante cuatro carreras. Parece que ahora ya he salido del pozo, me he sentido bien. Ya me encontré bien en Las Vegas, pero necesito parar y cuidarme un poco», casi suplicaba el español. Como le ha ocurrido a tantos otros, pero él sin llegar a arrastrarse por las pistas antes de lo inevitable, la edad deja de ser un estado de ánimo y empieza a ser un ancla.

Alonso ha tenido que ir adaptando su preparación física a su edad y a las exigencias de cada cambio técnico que la Fórmula 1 ha vivido con él como miembro de la parrilla. Cuando está a punto de cerrar su 21ª temporada, la más larga en cuanto a GPs, ha decidido modificar no solo su rutina de entrenamientos, sino también su alimentación. La confesión se la hizo en septiembre a su pareja, la periodista Melissa Jiménez, durante una entrevista para DAZN: «Como poco por lo general, pero hace 8-9 meses empecé a dejar de comer carne o pescado porque me sentía a veces un poco pesado y las digestiones se me hacían un poco más largas. Sin ser muy estricto, llevo como una dieta vegetariana. La combino con batidos de proteínas, de proteína pura y con lo que te van dando todos los profesionales», relataba.

A imagen de lo que en su momento hacía Michael Schumacher, otro de los campeones que alargaron su carrera deportiva más allá de los 40 años, Alonso tiene claro que debe combatir no solo contra sus rivales o contra un monoplaza con el que apenas puede pelear por estar entre los 10 primeros, sino también contra el propio desgaste de su edad. Hasta tal punto ha llevado esta monacal norma que no se puede decir que está bien preparado físicamente, sino mucho mejor que bien. No hay más que repasar algunas de las carreras más duras de esta temporada, como Singapur, en la que muchos pilotos salían extenuados al borde del desfallecimiento y Alonso apenas parecía haber sudado.

El líder y ejemplo

Pese a todo, y aunque es una obviedad y muchos ya lo ven casi repetitivo, Fernando Alonso es el líder de una Aston Martin a la que el español le va a dar sus últimos años en Fórmula 1. Más que un piloto, para el equipo es una inspiración en la que fijarse. ¿Cómo no intentar superar las expectativas cuando un piloto que aspira a ser décimo lo pelea todo por acabar séptimo? ¿Cómo no intentar ser la mejor versión de uno mismo, bien sea mecánico, ingeniero o jefe, si Alonso tiene como base intentar estar en el momento adecuado donde sea necesario para maximizar su resultado?

Una de las imágenes más comentadas en los mentideros nada más acabar la carrera de Catar fue la captada por los miembros de Sky cuando hacían una conexión al lado del motorhome de Aston Martin. Ahí estaban un miembro del equipo, Lance Stroll y Fernando Alonso. Por el lenguaje no verbal y las posturas, parecía que el español estaba aleccionando al canadiense, que poco más que asentía apesadumbrado a la filípica que le estaba cayendo de su compañero y mentor. No es para menos: Alonso se siente un tanto solo cuando tiene que jugar en equipo, toda vez que Stroll ha sumado poco más de un tercio de los puntos del español. Como para no agachar la cabeza.