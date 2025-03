Alonso: «Tenemos que estar merodeando para obtener puntos como los de hoy»

David Sánchez de Castro Madrid Domingo, 1 de diciembre 2024, 20:10 Comenta Compartir

Acabar séptimo en una carrera en la que aspiraba como mucho a ser décimo es un botín más que aceptable para Fernando Alonso. El español admitía estar contento tras un «buen fin de semana, con buena crono y buena carrera». Eso sí, sin obviar que supo pescar en una carrera muy revuelta. «Hemos aprovechado lo sucedido: penalizaciones, pinchazos, el abandono de Checo… Hemos pescado buenos puntos», señalaba.

Aún así, tienen un problema serio de correlación de datos. «Mejoramos un poco el ritmo, pero tenemos que ver las primeras vueltas de carrera y las resalidas, y no damos con ello. Hemos perdido dos posiciones en las resalidas. Sin los coches de seguridad ni los problemas del final nos hubiera dolido si hubiéramos quedado décimos. Tenemos algo de disparidad entre lo que el coche piensa que hace en ese momento, un problema entre la unidad de potencia y los frenos», pedía de manera pública.

En una cita en la que los comisarios fueron los protagonistas, Alonso recordaba que «siempre hay que estar a menos de cinco segundos del coche de delante por si cae alguna penalización, y a más de 5 segundos de los de detrás por si te penalizan a ti». «Ha sido más interesante esta carrera que la del sprint. Hemos tenido coches de seguridad, pinchazos… Tenemos que estar listos y merodeando para obtener puntos como los de hoy», finalizó el español.

Sainz: «No nos ha sonreído la suerte»

Salía sexto y acabó en la misma posición, pero Carlos Sainz se fue de Catar con la sensación de oportunidad perdida. Y todo por cómo le fue la carrera tras el pinchazo que le dejó sin opciones a auparse a la zona alta. «Hemos perdido mucho tiempo en el pinchazo. Estábamos en una posición buena para obtener buenos puntos. Hemos tenido un pinchazo a final de una vuelta, perdiendo mucho tiempo y con daños en el coche… Y cuando salgo de arreglarlo, sale el coche de seguridad y todos lo aprovechan. Así son las cosas, a veces pasa. No nos ha sonreído la suerte», sentenció.

Más allá de eso, no se puede decir que sea un mal fin de semana para Ferrari, porque recortan puntos a McLaren. «Siempre digo que hay que esperar a los domingos a juzgar el fin de semana, nadie pensaba que íbamos a recortar puntos. Al final no nos ha salido tan mal. Podíamos haber acabado quintos, probé de todo y con todo lo que ha pasado, salí sexto, pinchamos y acabé sexto. No está tan mal», admitía el madrileño.

Sainz se va a Abu Dabi, la que será su última carrera con Ferrari, con opciones aún de rendir un último servicio a la Scuderia, que se están jugando el campeonato de constructores. Son 21 puntos los que le separan de McLaren, toda vez que también Charles Leclerc se juega el subcampeonato. Aquí igual le da un poco más de pereza ayudarle.