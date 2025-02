Victoria regalada a Norris e incógnita para la carrera

David Sánchez de Castro Sábado, 2 de noviembre 2024, 16:45 | Actualizado 21:44h. Comenta Compartir

El fin de semana de Brasil nunca ha sido uno de los más previsibles de la temporada, ni mucho menos, pero al menos este sábado no se ha quedado sin nada que contar gracias al formato sprint. Y es que el plato fuerte de este sábado, la clasificación, no se pudo disputar.

La FIA quedó a merced de las condiciones atmosféricas una vez más. La lluvia que empezó a caer entre la carrera sprint y la hora prevista para la sesión en la que se iba a determinar la pole para el domingo se convirtió en un enemigo organizativo para los pilotos, ingenieros y los propios promotores. No es la primera vez que ocurre algo así, pero esta vez quedó retratada la necesidad imperiosa que tiene la FIA de replantear la situación cada vez que cae lluvia lo suficientemente fuerte como para que sea peligroso disputar una sesión oficial. ¿Para qué existen los neumáticos de lluvia extrema? ¿Por qué no se colocan calentadores, de nuevo, al menos cuando existen estas condiciones? Estas dos preguntas se las dijo, entre risas, Lewis Hamilton a Stefano Domenicali, máximo responsable de la Fórmula 1. Entre broma y broma, la verdad asoma.

Este fue el colofón a dos horas absurdas de esperas y continuos retrasos de 15 minutos, primero, luego de media hora y al final ya más de 45 minutos antes de una cancelación definitiva. La clasificación se disputará este domingo, unas horas antes de la carrera… siempre que el tiempo lo permita. Y es que las previsiones apuntan a un 60% más de probabilidad de lluvia que lo que había para este sábado, lo que no es un buen augurio. En caso de que las condiciones de pista sean similares a las que se han visto durante la clasificación no disputada, se tomará como parrilla la clasificación de los únicos libres disputados, los del viernes.

Eso implica que Lando Norris sería 'poleman' y Verstappen saldría último, ya que no pasó de la 15ª plaza en los libres y además arrastra una penalización de cinco posiciones por sustituir una pieza de su unidad de potencia. El juego de tronos de la Fórmula 1 también entra en juego aquí: ¿aceptaría Red Bull este resultado? ¿La presión de McLaren resultará efectiva si no se puede determinar la pole en una clasificación al uso?

Norris, a victoria regalada…

Que no se disputara la clasificación no significa que no hubiera nada que contar este sábado. Afortunadamente, la intensa lluvia que destrozó la clasificación no estuvo presente en la carrera sprint por lo que, pese a que sí hubo presencia del líquido elemento, sí se pudo celebrar una carrera al uso.

Tan al uso fue que incluso se permitieron el lujo de que las estrategias del muro entraran en juego. Oscar Piastri, que había logrado la 'minipole' del viernes, lideró durante 22 de las 24 vueltas disputadas con comodidad. Lando Norris empleó casi toda la hora de la sesión en pedir insistentemente a su equipo que le diesen la orden a su compañero de que le dejara pasar, habida cuenta de que necesita recortar el máximo de puntos posibles a Verstappen.

En McLaren, que insisten en poner una innecesaria emoción en la lucha por ver quién es el líder del equipo, decidieron que a falta de dos vueltas ya habían puesto más emoción de la necesaria y Norris pasó sin problema para ganar su primer 'sprint' de esta temporada. Tras los McLaren entró en meta Max Verstappen, pero no fue el tercero de esta 'minicarrera' por culpa de su propio carácter. Esta vez no fue por sacar de pista a nadie, sino porque no respetó las condiciones de 'virtual safety car' cuando Nico Hulkenberg trompeó (aquí el agua ya estaba presente en la pista) y dejó su Haas tirado en medio de la pista.

En esta carrera, Carlos Sainz acabó en una mejorable quinta posición, mientras que su compañero Leclerc fue tercero, sanción a Verstappen mediante, lo que mantiene a Ferrari como uno de los equipos del momento. Mucho peor finalizó un Fernando Alonso que, penúltimo solo superando a su compañero Lance Stroll, ni siquiera puso pegas a que le adelantase el irrelevante Guanyu Zhou. Lo mejor para Alonso es que, en cuanto acabe este fin de semana, solo le quedarán tres fines de semana de penar con este paupérrimo Aston Martin.

