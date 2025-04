Mercedes lleva al límite su filosofía con el W14

David Sánchez de Castro Miércoles, 15 de febrero 2023, 14:55 Comenta Compartir

La Fórmula 1 avanzó tres posibles vías de desarrollo hacia el éxito con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica. Una funciona de manera innegable, como es el caso de Red Bull. Otra también, pero el caos de Ferrari en sí mismo les hace autoboicotearse. Y luego está la alternativa de Mercedes.

El fiasco de 2022 les duele y mucho. Aunque lo supieron arreglar, la apuesta por un coche prácticamente sin pontones les hizo sufrir mucho con el 'porpoising' en la pasada temporada, aunque lo solventaron. No sin sufrir, acabaron siendo un equipo en ascenso hasta el punto de poner en serio riesgo el segundo puesto de la Scuderia como principales perseguidores de Verstappen y compañía. Por eso había mucha expectación con este W14, el heredero del primer monoplaza no campeón de la escuadra alemana. Y no ha defraudado… mucho.

En un coche con líneas continuistas, como todos (salvo el Aston Martin), la gran sorpresa ha sido el color negro. Más allá de cuestiones románticas, como que ese era el tono que tenía el último monoplaza ganador de Brackley, el motivo de esta elección es puramente útil: se ahorra peso. Las limitaciones técnicas han provocado que la pintura se convierta en un auténtico problema para los ingenieros, por lo que en Mercedes han decidido dejarlo prácticamente entero con la fibra de carbono pulida y ya. La maqueta mostrada en la presentación aún estaba pintada ligeramente para que luciera mejor en las fotografías y en la retransmisión en directo, pero lo visto luego en el pequeño estreno en pista ya lo descartó.

Se veía venir. Ya el año pasado algunos coches tuvieron que pulir su pintura hasta minimizarla o eliminarla por completo, caso del Williams, por lo que el 'no' a aumentar el peso máximo en este 2023, como pidieron varios equipos, iba a forzar a ver decoraciones de este tipo. Para Mercedes no es un tono nuevo, pero en el pasado tenía una motivación muy distinta, tal y como ha confirmado el propio Toto Wolff.

«En 2020 el principal factor del coche negro fue apoyar la causa de igualdad que siempre tenemos en nuestro corazón. El color negro se convirtió en parte de nuestro ADN. Pero el año pasado el coche tenía sobrepeso. Y hemos tratado de averiguar dónde podemos exprimir cada gramo. El coche tiene algunas piezas de carbono en bruto, junto con otras pintadas de negro mate», relató. Lo de eliminar la estrella roja en honor a Niki Lauda ya se explica peor.

Los pontones, la clave

Si Mercedes logró darle la vuelta a la tortilla en 2022 y pasar de quedarse fuera del podio a ser aspirante a victoria en las últimas carreras se debió, en parte, a que supieron solventar sus problemas con el rebote. El 'porpoising' fue una auténtica pesadilla para casi todos los equipos, pero especialmente para ellos. Es por ello que en el monoplaza mostrado mantienen una idea mixta.

No es un coche sin pontones, que fue la decisión extrema que querían desarrollar, pero el W14 no tiene los de su predecesor. El camino intermedio que culminó en Brasil con el doblete que supuso la primera victoria de George Russell para el equipo permitió dar un paso adelante sobre el que ahora se sostiene su proyecto de 2023. «Hemos tratado de mantener todas las bondades del W13 y abordar sus debilidades», resumió Mike Elliot, el director técnico. «El año pasado, una vez que descubrimos lo que teníamos que hacer, tomó una gran cantidad de trabajo seguir adelante. Hacia el final de la temporada, se podía ver que el rendimiento mejoraba y en invierno se ha reiniciado. Hemos hecho todas las cosas que queríamos hacer con el W13 el año pasado, pero no pudimos avanzar más debido a limitaciones de recursos o porque nuestro enfoque estaba en otra parte para solucionar otros problemas», admitió el técnico.

Estas partes se resumen en la reducción del peso total, la adaptación a las características aerodinámicas y propuestas para optimizar su conducción. Por ejemplo, han modificado totalmente la geometría de la suspensión delantera, en la línea de refinar al máximo su diseño para ajustarlo al máximo. «Cuando mires el W14, verás el ADN del W13, pero también mucha evolución y mejoras en los detalles», resumió Elliot.

Con estas tesis, Hamilton y Russell quieren confirmar lo que a finales de 2022 pusieron sobre la mesa: son tan candidatos como el resto a ganar. Tanto el veterano heptacampeón, que buscará romper el techo para alzarse con su octavo (¿y último?) título mundial, como su joven y prometedor compañero se sienten muy satisfechos con el desarrollo del nuevo monoplaza. Ahora tendrán que llevar esas sensaciones a la pista.

La renovación de Hamilton, en buen camino

Llega un momento en la vida de todo deportista que atarse a largo plazo con el mismo equipo puede ser contraproducente. En el caso de la Fórmula 1 más aún, tanto en cuanto dependen de si el monoplaza que crean los técnicos es lo suficientemente ganador. Por eso, en las últimas campañas, Lewis Hamilton ha firmado renovaciones cortas.

El W14 es, a día de hoy, el último F1 que va a conducir el piloto más exitoso de todos los tiempos. Hamilton no tiene contrato para 2024, por lo que era de obligada pregunta cuestionarle a Toto Wolff si tiene atado y bien atado a su mayor estrella. «Hemos tenido una primera charla. Pero no quiero comprometerme con ningún plazo, porque no es importante ni para él ni para nosotros en esta fase. Tenemos un año por delante, y vamos a encontrar el momento adecuado», destacó el jefe de Mercedes.

Hamilton cumple su undécima temporada en la escuadra de las flechas plateadas (negras en este 2023), pero la edad no es un dato menor. El británico tiene 38 años y aunque se inspira en personas como Tom Brady, que acaba de anunciar su retirada definitiva a los 45, sabe que no puede seguir eternamente. Aún así, Wolff opina que «la edad no juega ningún papel» en las negociaciones. «Esto va a ser un viaje que va a continuar», zanjó al respecto Wolff.