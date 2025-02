El exceso de ganas de Verstappen le cuesta la pole... y quizás el Mundial

david sánchez de castro Madrid Sábado, 4 de diciembre 2021, 21:44 Comenta Compartir

Decía el histórico periodista de motor Paco Costas, cuando hablaba de las carreras de automovilismo, aquello de que hasta el rabo todo es toro. Ese es el único consuelo que le puede quedar a Max Verstappen después de la gran decepción que sufrió este sábado en la clasificación del GP de Arabia Saudí. Y fue más consigo mismo que con el resultado en sí. El exceso de optimismo, el riesgo inherente de un circuito nuevo entre muros, la presión de quien se sabe a las puertas de hacer historia… Todo se juntó en un accidente que, quizás, acabe siendo determinante para el devenir y la resolución del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Corrían los últimos instantes de la sesión. Lewis Hamilton había sido el más rápido en sus dos intentos de la Q3, por lo que en Red Bull le advirtieron a Verstappen que tenía que darlo todo. El neerlandés entendió la orden y se desató. En el primer sector, récord; en el segundo, récord… y ahí quedó. Cuando venía mejorando el crono de Hamilton en más de tres décimas, casi cuatro, perdió ligeramente la trasera de su monoplaza y se estrelló.

Todos en el circuito gritaron. Los fans de Hamilton y de Mercedes, de alegría. Los de Verstappen y de Red Bull, de frustración. Algún «¡vete a la m…!» se escuchó en el box del equipo de las bebidas energéticas, como dejó bien claro el golpe en la mesa de Jos Verstappen, padre de la criatura, al ver cómo su hijo había marrado una ocasión de oro. Y aún puede ser peor: si la caja de cambios del Red Bull se ha visto afectada y la tiene que sustituir, le caerán cinco posiciones de penalización. Y eso en un circuito que se ha visto muy crítico para adelantar, entre muros y mucho más peligroso que en otros, obligaría al aún líder del Mundial a ir totalmente desatado y jugársela: enfermería o puerta grande.

Lo peor para Verstappen no es solo haber cedido la pole con Hamilton, sino que además tiene a Bottas delante. Si el finlandés hace lo habitual, que es salir mal, para 'Mad Max' será relativamente fácil situarse tras Hamilton y esperar a un fallo o, al menos, acabar segundo. En ese caso, aún podría sostener el liderato aunque perdería buena parte de la ventaja que tiene. Es más, se puede dar un escenario perfecto para el espectáculo. Si Hamilton gana y hace la vuelta rápida con Verstappen segundo, los ocho puntos de diferencia se neutralizarán y ambos llegarán empatados a la última carrera del año jugándose el título.

Mal día de los españoles

Una de las imágenes de la jornada la dejó Fernando Alonso durante una entrevista. Él y Daniel Ricciardo estaban siendo entrevistados cuando Verstappen sufrió el accidente, y su genial reacción se convirtió en viral inmediatamente. Pero no fue un buen día para él. Alonso no pasó de la Q2, a la que llegó sufriendo más de lo previsto. El Alpine no estaba en el estado que él lo había dejado el viernes, y el rendimiento se notó. «Tenemos que meterle 10º más de ala en el alerón delantero», se lamentaba el asturiano. No fue ni mucho menos su mejor día, y saldrá decimotercero este domingo. Repetir el podio de Catar está prácticamente imposible. Incluso puntuar será difícil.

Aun así será el primer español en parrilla. El piloto asturiano partirá dos posiciones por delante de Carlos Sainz, que fue víctima de este circuito. El madrileño casi acaba igual que su compañero Charles Leclerc el día antes, estrellado contra el muro de la curva 22. Sainz esquivó el golpe total, pero sí rozó con el alerón trasero el final del muro y rompió el aletín. Obligado a entrar en boxes, no le dio tiempo a hacer una vuelta en condiciones y se tuvo que conformar con el decimoquinto tiempo. Pobre resultado y, sobre todo, difícil de recuperar para este domingo. El madrileño se sentía notablemente decepcionado, como es normal.

Si la fortuna premia a los audaces, Alonso, Sainz, Verstappen o Vettel (los Aston Martin se quedaron fuera en la Q1) tendrán que serlo mucho. Si algo nos ha enseñado esta temporada, es que no hay nada escrito y que incluso después de una clasificación así la carrera no tiene por qué estar tan definida.