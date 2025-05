Sprint a por el tricampeonato mundial

David Sánchez de Castro Jueves, 5 de octubre 2023, 17:24 Comenta Compartir

Red Bull llegaba estos días a Losail, donde se encuentra el circuito internacional de Catar, cargado con una caja extra. No se trata de nuevas piezas de última hora, ni equipamiento para dar caballos extra al casi todopoderoso RB19, sino de camisetas con las que van a conmemorar el tercer título mundial consecutivo que, salvo máxima sorpresa, va a conseguir Max Verstappen.

Al neerlandés le vale con repetir cualquier resultado que ha logrado esta temporada, y ni siquiera lo necesita el domingo. Está a tres puntos de que Sergio Pérez, su compañero (que no rival, porque nunca ha alcanzado ese estatus), no le pueda alcanzar matemáticamente. Eso convierte el sexto puesto de la carrera sprint del sábado en el primer objetivo del fin de semana… y quizá ni lo necesite. Si Checo Pérez no gana, Verstappen será campeón con entrar entre los ocho primeros. Habida cuenta de que su peor resultado de la temporada fue el quinto puesto de Singapur, considerado como el peor fin de semana de Red Bull, no cabe duda de que tienen motivos más que sobrados para ir preparando los festejos.

Será un hito casi histórico, porque solo un piloto ha logrado proclamarse campeón del mundo con tantas carreras por delante. Fue Michael Schumacher, en 2004, en una de las temporadas más dominadoras que jamás ha protagonizado un piloto en los más de 70 años de historia de la competición. Ni el mejor Lewis Hamilton llegó a semejante hito, aunque se quedó cerca.

El más que probable título de Verstappen solo lo puede frenar la providencia, porque no tiene una, sino dos bolas de partido. Si en un hipotético cataclismo no puntúa el sábado, le valdría con hacerlo el domingo. Y viendo que es un piloto que se ha subido a los dos primeros puestos del cajón en todas menos en una carrera, apostar en contra es prácticamente tirar el dinero.

Los buenos recuerdos de Alonso

En cuanto a los demás contendientes, que los habrá, y a los españoles en particular, hay sensaciones encontradas. Aston Martin ya hace unas cuantas carreras que ha tirado 2023 por la borda, pese al enorme inicio que protagonizaron, y ahora no solo ven cómo el subcampeonato de marcas es casi imposible, sino que incluso la cuarta plaza peligra ante el empuje de McLaren. Los de Woking han hecho el camino inverso a los de Silverstone: la primera parte de la temporada fue para olvidar y la segunda está siendo para enmarcar. Quizá las migajas que deje Red Bull beneficie a los pujantes Lando Norris y Oscar Piastri, especialmente al veterano, cuya primera victoria se lleva cocinando ya un tiempo.

Norris puede mirarse en el espejo de Fernando Alonso, que llega a Catar con el grato recuerdo de que aquí logró su único podio con Alpine, que supuso el regreso al cajón tras eones de tiempo. Aunque aquella celebración fue muy a la francesa: sí, hubo alegría, pero tampoco fue para lanzar cohetes. Una diferencia notable con lo que se vivió en los ya lejanos meses de marzo y abril, cuando los 'leprechauns' de Aston Martin enloquecieron con los terceros puestos del español

Alonso es consciente de que lo van a pasar mal otra vez, en un circuito donde es harto improbable que aparezca un coche de seguridad y donde ver llover es casi un sueño. El dato habla por sí mismo: de media, solo llueve diez días al año en Catar. Mal se tiene que dar para que pase este fin de semana.

Por su parte, Carlos Sainz está en un momento ascendente. Sus últimas actuaciones le han situado como el piloto líder de Ferrari por delante de 'Il predestinato' Leclerc, que ya ve a 15 puntos a su compañero de equipo. Mientras el monegasco sigue dejando mucho que desear en esta parte final de temporada, Sainz ha cogido el Ferrari por los cuernos y ya parece que lo sabe faenar en condiciones. Una buena actuación bajo los focos de Catar sería el espaldarazo necesario para confirmar a quienes aún dudan que puede liderar el proyecto.