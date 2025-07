Norris se lleva un Gran Premio de Gran Bretaña de película, con un Hülkenberg de Oscar

David Sánchez de Castro Madrid Domingo, 6 de julio 2025, 15:44 | Actualizado 19:53h. Comenta Compartir

Lando Norris sudó lo suyo para ganar el Gran Premio de Gran Bretaña, que para un piloto inglés es más especial -el decimotercero de su país que lo logra-, en una cita en la que Silverstone demostró que su climatología es un invitado más. A su lado se subieron Oscar Piastri, que se ganó la sanción que le metieron y que le costó la victoria, y el héroe del día: Nico Hülkenberg. El piloto que más carreras ha tardado en subir al podio, 239, por fin acabó con su racha y le dio a Sauber un resultado improbable e histórico a partes iguales.

Para los españoles no fue una carrera fácil, ni mucho menos. Fernando Alonso acabó noveno, después de una estrategia dubitativa, y Carlos Sainz lo hizo duodécimo, con un toque final de su excompañero Charles Leclerc. No fue el día para ellos, pero viendo cómo fue la película de la jornada, incluso podían haber acabado en el podio.

Ya se vio por la mañana: la lluvia iba a ser la gran invitada del domingo. Después de lo sucedido en la F3 —donde ganó el español Mari Boya— y la F2, muchos temían que fuera el Joker de esta partida de cartas. El problema al que se enfrentaron todos es que la lluvia no era total. Así, aunque todos montaron neumáticos intermedios en la parrilla, varios pilotos entraron después de la vuelta de formación para colocar neumáticos de seco. Leclerc y George Russell, dos de los que estaban en la parte alta, entre otros. Fue una apuesta a largo plazo.

Y es que después de la salida, en la que Verstappen demostró que llevaba unas ganas irremediables por conseguir la victoria y sostuvo lo que pudo a Piastri, empezó el lío por detrás. Franco Colapinto, que salía desde el pitlane en la que puede haber sido su última carrera en F1, Liam Lawson y Gabriel Bortoleto ni siquiera llegaron a la quinta curva, toda vez que la lluvia empezó a complicar más las cosas.

La apuesta más arriesgada la asumió Lance Stroll, que montó blandos para dar cuatro vueltas escasas antes de que empezara a jarrear con fuerza. De estar en la zona baja pasó a colocarse cuarto en un abrir y cerrar de ojos. Algo similar hizo Hülkenberg, que pasó a ser quinto. Mientras, Alonso se tuvo que conformar con no ceder demasiado.

Piastri hace sufrir a Verstappen

El nubarrón hizo sufrir a todos. El mismísimo Verstappen vio cómo la gran cantidad de agua en la pista le hizo perder una posición, y casi dos, con los McLaren. Norris, que siempre tiene problemas en el cuerpo a cuerpo, no pudo con el tetracampeón, pero no así un Piastri que se vio primero justo antes del gran chaparrón.Dirección de carrera decidió sacar el coche de seguridad, algo que no hizo que alguien entrara a montar neumáticos de lluvia extrema, ese unicornio que nadie ha visto pero que se sabe que existen. Durante más de cinco vueltas se reagrupó el pelotón detrás de Bernd Maylander, que también tuvo sus serias dificultades para llevar el 'safety' dentro de la pista.

La reanudación de la carrera no trajo la tranquilidad, ni mucho menos. El espray que sacaban los coches al evacuar el agua de la pista hizo que Hadjar se comiera la trasera de Antonelli, que a la postre abandonó vueltas después. El consecuente coche de seguridad por segunda vez en la carrera acabó con una investigación sobre Piastri. El australiano decidió echar el ancla cuando se iba a retirar Maylander, algo que cogió desprevenido a Verstappen. Tal fue el frenazo de Piastri que los comisarios le investigaron y luego le castigaron con diez segundos, ya que además provocó que Verstappen se despistase y se saliese de pista con un trompo.

Entre los grandes beneficiados del caos estuvo Stroll. El canadiense se vio, de repente, tercero, luchando por su mejor resultado en años y recuperando el liderato del equipo Aston Martin. La sanción a Piastri hizo que el muro de McLaren se pusiera manos a la obra. Tenían que decidir qué hacer con el australiano, toda vez que iba a perder la posición seguro con Norris, quien entre el trompo de Verstappen y el castigo a su compañero se vio en posición de ganar la carrera.

Pero fue la lucha por el tercer puesto la que dejó a todos con la boca abierta. Los improbables Stroll y Hülkenberg, que pese a su veteranía nunca había subido al podio, se vieron peleando por acompañar a los McLaren. La persecución del alemán sobre el canadiense, cuyo ritmo fue muy bajo, hizo, además, que Hamilton también se metiese en la pelea.

Para añadir más picante, el sol apareció y propició que se permitiese la activación del DRS. Eso fue letal para Stroll: Hülkenberg, primero, y Hamilton, después, le evacuaron de la zona alta para dejarle en una más que aceptable quinta posición de cara a la recta final de carrera.

Alonso se la juega

La llegada del sol hizo que se empezaran a plantear montar neumáticos de seco. El primero en jugársela fue Aston Martin con Alonso, al que le pusieron unos medios que, a la postre, no fueron una decisión acertada. Ni él ni Russell, que paró después pero puso duros, pudieron mantener el coche en pista, hasta el punto que el de Mercedes hizo un doble trompo.

Pero poco a poco se fue haciendo carril, y ahí ya se destapó todo. Eso hizo que Alonso, que llegó a ir último, se vio de nuevo octavo. No es el resultado soñado, pero sí le permite acumular cuatro carreras consecutivas en los puntos, algo que no lograba desde el año pasado. Pero aún así, quedó patente que en Aston Martin se precipitaron con el asturiano, y de hecho acabaron mucho peor de lo que esperaban. En la última vuelta, tanto Stroll con Gasly como Alonso con Albon perdieron la sexta como la octava posición para acabar séptimo y noveno, respectivamente.

El héroe del día fue Hülkenberg, sin duda. El alemán, después de 239 grandes premios, ha logrado su primer podio en Fórmula 1. Nadie tardó tanto en los 75 años de historia del gran circo, así que bien merece las lágrimas con las que entró en meta mientras Norris se unía a la lista de británicos ilustres que ganan en su casa.