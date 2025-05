Catar se estrena al rojo vivo

david sánchez de castro Jueves, 18 de noviembre 2021, 18:55 Comenta Compartir

Si a este Mundial le faltaba un ingrediente, ese era la visita a un trazado inédito en la Fórmula 1 hasta el momento. El circuito internacional de Losail albergará por primera vez un Gran Premio de Catar, algo que solo había ocurrido hasta ahora en el campeonato del mundo de motociclismo. Bien conocido por todos, ya sea por haber competido aquí en categorías inferiores (Sergio Pérez ganó en la GP2 Asiática en 2009, por citar a uno), bien por su seguimiento de las dos ruedas, el trazado catarí se presenta como un escenario propicio para que la batalla entre los líderes, Max Verstappen y Lewis Hamilton, se alargue un poco más.

Aún colea, y de qué manera, el incidente del pasado domingo entre los dos gallos de la F1. Mercedes presentó formalmente este jueves una protesta ante la FIA después de que se publicaran dos días antes las imágenes desde todos los ángulos de la sucia defensa de Verstappen sobre Hamilton. Inicialmente la Federación ni lo investigó, en palabras de Michael Masi (director de carrera y, por tanto, jefe supremo de los comisarios), porque no tenían todas las imágenes disponibles. Ahora, con los vídeos publicados, Mercedes pretende hacer buenos esos 3,5 segundos con los que Valtteri Bottas entró tras Max Verstappen. Si la Federación estimara la denuncia del equipo campeón, al líder le pueden meter un castigo de 5 segundos añadidos al tiempo final, lo que le haría pasar de segundo a tercero y con ello de sumar 15 puntos en lugar de 18. Esa diferencia, vista la igualdad que hay de rendimiento entre Hamilton y el de Red Bull, puede ser determinante de aquí a final de temporada.

La pelea entre ambos ha trascendido ya lo puramente deportivo. Sus equipos han elevado el tono hasta una beligerancia mutua manifiesta, conscientes de que en 2022 pueden tener más rivales por el título. Si la normativa del próximo año les da la espalda, en el peor de los casos este será uno de los últimos cursos en los que puedan proclamarse campeones.

Aunque la acción de Verstappen habla por sí misma, el neerlandés tiene claro que no se arrepiente. «No necesito ver las imágenes para analizar lo ocurrido porque iba dentro del coche, pilotando. Sé lo que pasó. Volvería a hacer lo mismo», presumió. «Estuvimos luchando duro, frenando tarde en la curva, los neumáticos están bastante gastados. Si hubiera girado más abruptamente a la izquierda, simplemente me hubiera salido de la pista. Por eso somos pilotos, intentas controlar el coche. Fue divertido, al final ellos ganaron la carrera, pero fue una gran batalla», zanjó al respecto, posiblemente consciente de que las matemáticas juegan a su favor: tiene 14 puntos de ventaja con 78 aún en juego.

El que tiene la presión por intentar recortar esa diferencia es Hamilton. Tanto es así que no participará en la videoconferencia de la apelación de su equipo frente a la FIA, porque considera que «quejarse todo el rato» solo te frena. Lo cual no deja de ser coherente con su comportamiento en caliente, ya que en Brasil tampoco se quejó. «Por supuesto, apoyo completamente a mi equipo, pero literalmente estoy tratando de dedicar toda mi energía a este fin de semana y asegurarme de que empecemos a trabajar. No tengo idea de hacia dónde se dirigen con la discusión o cuál podría ser el resultado. Simplemente no le estoy dedicando ni energía ni tiempo», señaló.

Otras luchas: Alonso y Sainz

Obviamente es la pelea por el título lo más relevante, pero no lo único en juego en este inédito circuito. Fernando Alonso lidera a Alpine, un equipo que llega a la antepenúltima carrera del año empatado con AlphaTauri con 112 puntos en el quinto puesto del campeonato. Ni él ni Esteban Ocon pueden fallar frente a Pierre Gasly y, si es que no vuelve a pifiarla Yuki Tsunoda.

Menos tensión hay en Ferrari, toda vez que ya parecen haber superado con solvencia a McLaren en su particular lucha por el tercer puesto de la general. 287,5 puntos para los de Maranello por 256 de los de Woking, un margen relativamente amplio si no tienen ningún problema. Carlos Sainz, sin embargo, sí saldrá al ataque: su compañero Charles Leclerc le saca 8,5 puntos y la batalla interna por ver quién será el primer piloto de la Scuderia será un punto a tener en cuenta de aquí a final de año. El primero que falle, será señalado.