Verstappen frena a Sainz y Alpine, a Alonso

De tener dos pilotos con opciones a victoria, a un podio y gracias. La afición española no puede sentirse del todo satisfecha por lo vivido en el GP de Canadá, porque aunque Carlos Sainz luchó hasta el final y logró un meritorio segundo puesto y luchó hasta por ganar a un imperial Max Verstappen, que ya suma seis victorias en nueve carreras disputadas, lo ocurrido con Fernando Alonso escuece.

El piloto asturiano se vio peleando por el podio en las primeras vueltas de la prueba y acabó dando por bueno un gris séptimo puesto en meta, que ya hubiera firmado en otros fines de semana. Después de salir tercero, las decisiones estratégicas de Alpine desde el muro y una pizca de la ya tradicional mala suerte que persigue al español en esta temporada le privaron del que podía haber sido un resultado histórico.

La carrera empezó con un guión relativamente previsible. Verstappen se escapó, y pese a la promesa de Alonso, no pudo atacarle en los primeros metros y se vio luchando con Sainz por la segunda posición. El madrileño, netamente superior, se vio pronto en condiciones de estar en la zona alta, mientras que con Alonso no cayó esa suerte. Porque, en sus propias palabras, lo que le faltó al asturiano fue un poco de fortuna.

La carrera del GP de Canadá tuvo dos períodos de coches de seguridad virtual y otro de ellos real. En ninguno de ellos acertaron para que Alonso entrara en boxes a hacer sus paradas, lo que es el colmo de la mala fortuna. o de la pobre estrategia.

Parones

El primer parón se produjo cuando Sergio Pérez se quedó tirado con su Red Bull. Alonso se vio en pista por detrás de Sainz mientras Verstappen, que iba líder cómodo, se metía a montar unos neumáticos duros nuevos. Más allá de la imagen memorable de los dos españoles al frente de un GP de Fórmula 1, no fue más que un espejismo porque mientras el ritmo del Ferrari era más que decente, el del Alpine empezaba a ser preocupantemente lento.

Cuando Hamilton pasó a Alonso y le sacó de la zona de podio se empezó a barruntar la debacle. El asturiano antes de la carrera había previsto que el 'top 5' iba a ser un buen resultado, pero ni mucho menos por la situación que se produjo. Y es que luego, cuando Mick Schumacher también abandonó y provocó el segundo coche de seguridad virtual, a Alonso le pilló justo después de la entrada a boxes. Dos ventanas en las que entrar a cambiar neumáticos en el momento óptimo, dos veces que las perdió. La mala suerte llega hasta aquí, porque después siguió en pista pese a que los segundos iban cayendo a una velocidad preocupante.

No fue hasta la vuelta 29 de carrera, mucho más tarde que sus rivales, cuando Alonso por fin entró en boxes. Pasó de estar tercero y optar claramente a un podio a caer a una séptima plaza que sabía a muy poco, no sólo por la posición sino porque la sangría de tiempo perdido era de más de medio minuto con respecto a la cabeza de carrera. Ni siquiera el accidente de Yuki Tsunoda que hizo que Bernd Maylander se ganara el jornal al volante del coche de seguridad propició que Alonso ganara alguna posición.

Alonso, sancionado

El asturiano se quedó atrapado detrás de su compañero Esteban Ocon, al que pidieron que no se escapase para ayudar con el DRS a la defensa de la posición de Alonso, y a este que no atacase para no aumentar esos presuntos problemas con el KERS. «Incluso con estos problemas he sido 100 veces más rápido este fin de semana», lanzaba por la radio, en una clara queja de lo que entendía como unas órdenes de equipo absurdas tras una estrategia en boxes más que mejorable.

Mientras Sainz se quedaba impotente con una segunda posición tras no poder con un Verstappen imperial, Alonso cruzaba la meta séptimo e investigado. Los comisarios entendieron que en su defensa de esa pobre plaza se había defendido de manera un tanto ilegal y a la postre fue castigado. Cinco segundos de penalización que le hicieron caer al noveno puesto final. A perro flaco, todo le son pulgas… y a este encima le pilla con hambre.