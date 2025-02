Verstappen conquista Austria y Aston Martin demuestra el ridículo de la FIA

David Sánchez de Castro Madrid Domingo, 2 de julio 2023, 14:47 | Actualizado 22:12h. Comenta Compartir

No hay lugar al fallo. Ni en una carrera con numerosos problemas con los límites de pista, ni las paradas en boxes extra ni una ligera amenaza de lluvia hicieron que Max Verstappen no consumara el fin de semana con otra victoria. Una que, además, le permite situarse como el quinto piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1, superando al mismísimo Ayrton Senna.

Acompañándole en el podio estuvo Charles Leclerc, que logró el mejor resultado del año para Ferrari, y un Sergio Pérez que pese a salir desde la decimoquinta posición de la parrilla, remontó con una enorme actuación cimentada en un Red Bull notablemente superior. No estuvo Fernando Alonso en el podio, que se tuvo que conformar con un sexto puesto en meta en su tercera carrera del año fuera del cajón. Al final del día era quinto constitucional, gracias a los perros de presa que tiene como responsables deportivos el equipo verde.

Y es que, horas después de que finalizara la carrera, y cuando ya todos estaban haciendo las maletas para ir a Silverstone, Aston Martin demostró que en esta temporada van a protestarlo todo y más si está en su mano. Andy Stevenson, director deportivo de la escudería, elevó una queja formal a la FIA esgrimiendo el artículo 33.3 (suena a broma, pero no), en el que se quejaron de que había numerosas vueltas eliminadas y penalizaciones que deberían haberse cumplido por los límites de pista en las polémicas curvas 9 y 10 que no se cumplieron.

El equipo de Fernando Alonso no solo fue escuchado, sino que la FIA se vio obligada a entonar el mea culpa: admitieron que no habían cumplido con la máxima de hacer velar por la normativa por falta de recursos (esto también suena a broma, pero no), por lo que señalaron que iban a revisar 1.200 acciones potencialmente sancionables en pista. Así, el resultado final de este GP de Austria quedó en el aire hasta que, finalmente, ocho pilotos fueron sancionados, a saber: Carlos Sainz (10 segundos), Lewis Hamilton (10 segundos), Pierre Gasly (10 segundos), Alex Albon (10 segundos), Esteban Ocon (30 segundos), Logan Sargeant (10 segundos), Nick de Vries (15 segundos) y Yuki Tsunoda (5 segundos). Esta concatenación de castigos hizo que, por ejemplo, Carlos Sainz pasara del cuarto al sexto, lo que a su vez hizo ganar una plaza a un Alonso que acabó el día quinto. Los grandes perdedores fueron, sin embargo, los de la FIA.

Así fue la carrera antes de las sanciones

La sensación de que a Aston Martin le ha costado encontrar el punto óptimo de puesta a punto en este fin de semana quedó clara desde la misma apuesta inicial. Que Alonso, que salía séptimo, montara neumáticos duros como un Valtteri Bottas que partía decimocuarto o Kevin Magnussen desde el pitlane era claramente notorio.

La estrategia no fue mala de inicio, ya que Alonso ganó una posición (la de su compañero Stroll) y estuvo a punto de ganar dos si no fuera por la mejor tracción de un Lando Norris que estuvo a punto de llevárselo puesto. El inicio quedó interrumpido por un toque en la salida de Tsunoda, que dejó buena parte de su alerón delantero en medio de la pista, por lo que en la tercera vuelta hubo una suerte de resalida rodada.

La apuesta de Aston Martin implicaba sacrificar la primera parte de la carrera, dado que al ir con neumáticos duros iba a tener más problemas para mantener el ritmo de los que iban con medios, pero un coche virtual de seguridad lanzó un dado al aire. Los grandes perjudicados fueron los Ferrari, que no pudieron entrar en boxes para cambiar ruedas en ese momento, y el propio Alonso, al que le pasó lo mismo. En el caso del muro rojo, además demostraron que son los enanos (por no decir algo más ofensivo) del circo: en pista no dejaron pasar a Sainz para adelantar a Leclerc cuando el madrileño era evidentemente más rápido, ni supieron acertar con la estrategia con ese coche de seguridad.

Porque después de verse a contrapié en las entradas en boxes, en lugar de quedarse en pista para intentar retrasar su parada y ganarle ventaja con respecto a sus rivales, decidieron hacer entrar a los dos. Una pifia que además se vio multiplicada por una doble parada lenta, tanto para Sainz como para Leclerc. Aunque el madrileño salió encendido al grito de «¿por qué no me habéis dejado en pista?», también se hipotecó con una penalización de 5 segundos por pasarse los límites de pista. No fue el único, ni mucho menos: Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda… Numerosos pilotos fueron castigados, algo que ya se veía venir desde lo vivido en la clasificación del viernes. Tantos que, a la postre, les fue imposible a los propios comisarios estar atentos a todos los castigos que debían imponerse, lo que sirvió de argumento a Aston Martin para ganar una nueva batalla en los despachos.

El que no falló fue Verstappen. Pese a parar más tarde que los demás, pese a los problemas con los límites de pista y pese a todo lo ocurrido en esta carrera, fue todo un paseo del neerlandés. Al menos en esta carrera, a diferencia de lo vivido en otras, no fue líder en todas las vueltas.

Sainz se defiende con uñas y dientes

La llegada de las segundas paradas en boxes dio una oportunidad a Alonso, pero no lo tuvo fácil. Especialmente porque tuvo que tener en cuenta que Sergio Pérez, con el todopoderoso Red Bull, le iba a acabar pasando, bien en garaje, bien en pista. Tanto él como Sainz sabían que lo iban a tener prácticamente perdido con el mexicano.

En el caso del asturiano duró muy poco, porque ni siquiera le debatió la posición, pero no así el madrileño. Sainz demostró unas ganas más que destacables por resistir el tercer puesto, y luchó durante dos vueltas con los codos por fuera para acabar claudicando. No le sirvió para acabar tercero, pero sí para ayudar a Leclerc a que su segundo puesto se afianzara, dado que frenó lo justo al mexicano para que no le diera tiempo a cazarle.

Ni siquiera una parada final de Verstappen, que a falta de dos vueltas entró en boxes para montar blandos y buscar la vuelta rápida (que se llevó), privó al neerlandés de una nueva victoria en su haber. O cambia muchísimo el devenir de las próximas carreras, o Verstappen va irremediablemente encaminado hacia el tercer título. Que quizá llegue cuando ni siquiera se haya alcanzado el otoño.