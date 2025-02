Sainz: «Después de jugar en equipo, quedar cuarto no es lo que esperaba»

David Sánchez de Castro Madrid Domingo, 2 de julio 2023, 17:41 | Actualizado 23:43h. Comenta Compartir

Carlos Sainz no ocultó su enfado con sus jefes. La actitud de Ferrari le privó de haber intentado la épica para cazar a Max Verstappen y, además, se quedó fuera del podio a la postre en Austria. El español se mordió la lengua cuando, en caliente, le preguntaron al respecto.

«No estoy muy contento. Había ritmo de carrera para más de ser cuarto, y todo lo que he pasado al jugar en equipo y después que se me comprometiese detrás de Leclerc en la parada, y el coche de seguridad virtual, luego remontar, la penalización por límites de pista…», recordaba Sainz a los micrófonos de DAZN. «Hoy tenía buen ritmo, buenos adelantamientos, buena defensa y aún así el resultado es cuarto, que no es lo que esperaba», se resignó antes de que una sanción le relegase al sexto puesto.

Sainz aseguró que va a pedir explicaciones de lo ocurrido. «Habrá que analizarlo, pero claramente no estoy contento por cómo ha sucedido todo. Cuando te ves con ritmo y juegas en equipo, y te pasa esto… te quedas a cuadros», se mordió la lengua.

De hecho, aunque fue un beneficio inesperado, su lucha final con Sergio Pérez ayudó a Charles Leclerc para que asentara su segundo puesto. Sainz tampoco ocultó la realidad: «Ahí iba pensando en mi podio más que en Charles».

Alonso pasa página

Aunque se quedó fuera de la zona noble, Fernando Alonso no estaba demasiado decepcionado con el resultado de la carrera. Ser quinto en este circuito ya es mejorar lo que hizo Aston Martin en el pasado.

«Siempre esperas un poco más, especialmente con la racha de podios. Esperaba un poco más, pero no hemos tenido un buen fin de semana. En Austria el año pasado Aston Martin fue el décimo equipo, y este año tampoco fuimos bien; Haas fue el sexto y aquí también… Hay que estudiar qué pasa para que no se repita el año próximo», pidió.

En términos generales, fue un fin de semana no demasiado bueno, aunque el botín no fue demasiado malo. «Hemos perdido con Ferrari y recortado un poco con Mercedes. Cada fin de semana habrá altibajos para todos, y tendremos una oportunidad de revancha en el próximo gran premio», señaló sobre la cita de Silverstone.

Alonso admitió que va a ser una carrera que tendrá que reanalizar. «No sé, es una carrera que tengo que ver por la tele… Salí con las duras y luego con el virtual safety perdimos esa ventaja. Hay que analizar», destacó.