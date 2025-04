Hamilton se aferra al Mundial con uñas, dientes y carácter de campeón

Alonso: «Nuestro libro de estilo es hacerlo bien los domingos»

El asturiano acabó noveno y suma dos puntos más importantes para Alpine, si bien no podía aspirar a mucho más

Fernando Alonso, de nuevo, mejoró la posición de salida de parrilla, por lo que se puede considerar que el GP de Brasil fue bueno para él. Aunque no fue protagonista en la cita de Interlagos, el español gozó de una importante ayuda de Esteban Ocon, con quien ejerció una perfecta labor de equipo.

«El objetivo era conseguir puntos con los dos coches», admitía un Alonso que veía su coche más rápido que en los entrenamientos pero no tuvo una buena salida, ni resalida, y luego no le dio tiempo a aprovechar el coche de seguridad virtual para hacer su parada en boxes. Tuvo que estirar más de lo previsto su cambio de neumáticos. «Íbamos detrás de Esteban en ese momento y nos volvió a sacar 5 segundos, pero como mi coche iba tremendo, recortamos los 5 segundos y me dejó pasar. Al final, nos destacamos un poco, pero tenía que devolver la posición en la última vuelta y acabar noveno», explicó sobre la estrategia. «Son los mismos puntos para el equipo, es verdad que nos viene bien, pero creo que tenía más ritmo que la posición en la que acabamos», aseguró.

El objetivo, de momento, sigue siendo el mismo: «estar ahí, pescando algún punto». «En Austin salíamos últimos y casi luchábamos por el décimo, en México salimos duodécimos y acabamos novenos, hoy salimos duodécimos y acabamos octavos, es nuestro libro de estilo. Los domingos solemos ejecutar una buena carrera, sin fallos y siempre sumando, y eso nos ha hecho fuertes hasta ahora, esperemos que podamos repetirlo en las próximas tres carreras».

Por su parte, después del buen tercer puesto en la clasificación al esprint, Carlos Sainz es consciente de que el sexto final es un pobre resultado. «Hoy no estoy contento. El patinaje en la salida y el toque con Lando han condicionado la primera vuelta. He perdido dos posiciones y ahí se acabó. Lástima, podría ser P5. Pero nos llevamos cosas positivas de Brasil. A por Catar», resumía el madrileño en sus redes sociales.

Aunque el golpe de su excompañero le afectó, no fue tan determinante, según explicó. «(El toque) ha sido ya una consecuencia de una mala salida. La tengo que revisar, porque me han dicho por la radio que el procedimiento lo he hecho bien, que todo he hecho lo que tenía que hacer, pero por alguna razón he patinado en la salida. Igual ha pasado alguna cosa con el embrague que no esperábamos, y hay que revisarlo bien», señaló.

En resumen, Sainz tenía claro que el objetivo era el 'top 5', por lo que no podía estar satisfecho. En el lado positivo, «ya son dos fines de semana seguidos» en los que va «igual o más rápido» que su compañero Charles Leclerc.