Carlos Sainz: «He podido tirar a muerte»

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Domingo, 13 de noviembre 2022, 22:02 Comenta Compartir

Carlos Sainz acabó en una tercera posición el GP de Brasil que, visto en perspectiva, sabe a mucho más. Mercedes fue el único equipo que estaba en condiciones de ganar y él era consciente de ello, por lo que tuvo una carrera más que decente.

Y eso que tuvo un problema con una lámina de plástico de las viseras que casi le provoca un incendio en los frenos. «Hemos tenido unos problemas en la salida con los frenos, que han cogido fuego. Hemos tenido que parar pronto, y entonces hemos tenido que optar por tres paradas; no era la óptima por degradación. En general creo que ha sido una buena carrera», resumía al respecto.

«Aun así, he podido tirar a muerte para intentar alcanzar a Checo. Hemos podido atacarle, un buen podio después de salir séptimo. Podemos estar contentos, es una pena que los Mercedes fueran tan rápidos. Enhorabuena a George», felicitaba al campeón del día. Queda un gran premio y será una última oportunidad, pero Sainz sabe que está difícil. «Eran más rápidos que ningún otro coche, que Red Bull y que nosotros. Ya llevan así un par de fines de semana, así que en Abu Dhabi podemos esperar que vayan a ganar. Habrá que hacer limitación de daños o ir a por la victoria nosotros», prometió.

Fernando Alonso: «Hoy no hemos chocado…»

Fernando Alonso protagonizó la remontada del día, que hubiera sido mejor de no haber tenido una mala parada en boxes. El asturiano recuperó doce posiciones y estaba muy contento, no solo por el resultado, sino también porque no tuvo pelea con su compañero esta vez.

«Hoy no hemos chocado, hemos mantenido las distancias con los demás. En ese sentido contento, porque hemos hecho una carrera al ataque. Después de la retirada de Norris y sabiendo que no perdíamos puntos hemos ido a por todas, hemos sido agresivos. Al final, me he llevado un buen recuerdo de Brasil», resumía el español.

Fue un buen fin de semana para Alpine y para él en concreto, que con una estrategia a tres paradas tuvo que hacer prácticamente 70 vueltas de clasificación. «Teníamos esta mañana la previsión optimista de acabar séptimos a tres paradas, pero han salido varios coches de seguridad y dudamos por hacer dos paradas. Ha habido mucha acción al final», destacaba, sobre todo por los 21 puntos que ahora tiene el equipo sobre McLaren.