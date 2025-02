Alonso se solidariza con Sainz: «La FIA crea más peligro» El asturiano no hace sangre con el golpe que le dio el madrileño y advierte a la FIA que fue una sanción exagerada la que recibió el de Ferrari

David Sánchez de Castro Domingo, 2 de abril 2023, 12:29 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

Fernando Alonso sumó su podio 101, tercer 3º consecutivo, en un GP de Australia que resultó dramático. Él mismo fue protagonista involuntario por un golpe que recibió de Carlos Sainz, que erró de manera clamorosa según determinaron los comisarios y recibió un castigo de 5 segundos que le sacó de la zona de puntos.

Una decisión que, para Alonso, fue exagerada. «La bandera roja no era necesaria porque estaba un coche parado en la curva 4, y para eso están los coches de seguridad, para ralentizar un poco la carrera. Al final era como una vuelta de carrera. Al igual que en Silverstone, si hay un accidente antes de pasar el primer sector, se vuelve atrás. Era injusto», reclamó. En este sentido, abogó por la inocencia de Sainz. «No sabía quién me había tocado, luego vi que era Carlos y que tuvo una penalización, seguramente dura. Cuando tienes las ruedas frías no vas a chocar contra nadie. Cuando sacan una bandera roja, que lo hacen por seguridad, cuando haces una salida otra vez con los veinte coches yendo a la primera curva después de una vuelta de formación por detrás del 'safety car', que va muy lento, al final lo que creas es más peligro porque va a volver a suceder algo. Lo hablaremos en la próxima carrera», zanjó al respecto.

En cuanto a su carrera, Alonso estaba exultante. «La fiabilidad está siendo de momento muy buena. Tras el problema de Lance con los escapes en la última carrera, es importantísimo acabar terceros y cuartos hoy, porque son muchos puntos para el equipo. Ferrari sólo tenía un coche en pista, Mercedes también, con el problema de Russell. Un domingo redondo», sonrió ante los medios.

Carlos Sainz, «totalmente culpable»

El madrileño, que se mordió la lengua ante los medios para evitar estallar, fue sancionado con 5 segundos en una sanción que se entendió como excesiva

Pocas veces se ha visto a Carlos Sainz con un enfado mayor después de una carrera en Fórmula 1. El español se quedó sin puntos después de su golpe sobre Fernando Alonso tras la segunda resalida del GP de Australia, un error que al final quedó sin consecuencias para el asturiano ya que se anuló esa vuelta completa.

La explicación de la FIA para la sanción de Sainz fue clara: le consideraron «totalmente culpable» porque entendieron que no hizo nada para no chocar. «Había margen suficiente para que el coche 55 tomara las medidas oportunas para evitar la colisión y no lo hizo», afirman en el comunicado en el que explican el castigo al de Ferrari. Incluso pese a tener en cuenta que, a todos los efectos, era como una primera vuelta de Gran Premio, ven totalmente justificable la sanción.

Obviamente, Sainz no lo veía así. De hecho, ni siquiera habló ante los medios y cuando lo hizo a los micrófonos de DAZN se mordió la lengua, temiendo que su enfado le hiciese decir algo de lo que podía arrepentirse. «Prefiero no hablar y hacerlo antes con los comisarios, porque si digo cualquier cosa me van a sancionar de nuevo», expresó el español, que suma un 0 más este año.