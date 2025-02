Alonso no pone paños calientes: «Estamos sufriendo»

David Sánchez de Castro Domingo, 23 de julio 2023, 19:08 Comenta Compartir

La situación habla por sí misma: Fernando Alonso ha acumulado en Hungría su tercera carrera consecutiva fuera del podio, la que ya es su peor racha de la temporada. Después de empezar con tres terceros puestos consecutivos y soñar con la victoria 33 de manera constante, parece que el suflé ya está totalmente deshinchado. Y la mirada tiene que ir hacia Aston Martin.

«Tenemos los dos coches en los puntos, pero estamos lejos de lo que queríamos», admitía Alonso, sin poner excusas. «He tenido una carrera un poco solitaria, no teníamos ritmo para atacar a los coches de delante y tenía espacio suficiente para defenderme detrás...», resumía sobre una carrera en la que acabó noveno, su peor resultado de la temporada. «Estamos sufriendo, hemos caído en rendimiento», zanjaba.

Tras una «primera parte del año que fue sobresaliente», expresó en sus propias palabras: «En la segunda intentaremos enderezarla». El problema es que la próxima carrera es la de Spa Francorchamps, que adelanta su llegada a antes del verano a diferencia de años anteriores, y no es un circuito donde Aston Martin espera brillar. Y encima, con formato sprint. «Será complicado. Cuantos más entrenamientos, mejor para probar cosas, pero no los tenemos. El sprint no nos va a dejar nada, pero igual llueve, y estaremos preparados», resumía el español.

Por su parte, Carlos Sainz cedió otra vez con Charles Leclerc y con la propia escudería Ferrari. Pese a que empezó la carrera con una estrategia más competitiva que el monegasco, desde la Scuderia decidieron primar otra vez al monegasco, algo que Sainz empieza a ver con cierta resignación.

«No tengo mucho que decir», admitía mordiéndose la lengua a los micrófonos de DAZN sobre ese 'undercut' que le lanzaron en el primer cambio de neumáticos. «Ha tenido un pitstop lento y el equipo ha decidido cambiar las posiciones para compensar o no sé. Lo preocupante es que los Mercedes nos metan segundo y medio al final del stint final y esa ha sido la tónica de la temporada, y por qué no conseguimos resolverlo», pidió.

Sobre la carrera en sí, Sainz destacó que no fue mala en general. «Las primeras vueltas fueron muy buenas, como quería. Fue poner los neumáticos duros y eso nos ha comprometido bastante: cuando nos vamos a los duros, nos complica», admitió. El mayor problema es que ahora ya han perdido una posición. «Ya está claro que McLaren está por delante nuestro. Ya son dos o tres circuitos. Tenemos que centrarnos en mejorar porque nuestros rivales están haciendo pasos adelante muy grandes», concluyó.