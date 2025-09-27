Las mejores imágenes de Carlos Sainz en el Rally Portugal-Extremadura 2025 La prueba, que en su etapa de este sábado parte de la provincia de Badajoz y concluye en Portugal, atraviesa más de 60 municipios extremeños

M. Fernández Cáceres Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

El piloto español Carlos Sainz -dos veces campeón de España y otras dos del Mundo de Rally, además de ganador del Dakar en cuatro ocasiones- es el gran atractivo de la BP Ultimate Rally Raid Portugal-Extremadura 2025, que se disputa desde el jueves. La prueba atraviesa más de 60 municipios extremeños, entre ellos Badajoz, Don Benito y Jerez de los Caballeros.

Tres de las etapas se disputan en suelo extremeño, recorriendo más de 500 kilómetros en la región. La primera etapa de la prueba en la región tuvo lugar el jueves, después de un prólogo disputado el día anterior íntegramente en Portugal. La localidad lusa de Grándola fue el punto de partida con destino Cáceres. La prueba pasó por Valencia de Alcántara, Aliseda y Arroyo de la Luz.

Ayer viernes se celebró la segunda jornada, desde Don Benito hasta Villafranca de los Barros. Durante el transcurso de la prueba los participantes pasaron por La Haba, Valle de la Serena, Manchita, Cristina, Guareña, Oliva de Mérida, La Zarza, Puebla de la Reina y Puebla del Pior.

De momento, Lucas Moraes lidera la clasificación general seguido de Henk Lategan y Sainz. La etapa de hoy comienza en la provincia de Badajoz y termina en Portugal. Pasará por Zafra, Villalba de los Barros, La Alconera, Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros, Zahínos y Villanueva del Fresno. Posteriormente pasará a suelo luso. Mañana, la prueba terminará con otro recorrido íntegro en el país vecino.

@CSainz_oficial @CSainz_oficial @CSainz_oficial @CSainz_oficial @CSainz_oficial 1 /

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha destacado que un piloto de la talla de Carlos Sainz venga a la región. «Ha dado muestras sobradas de cariño, de cercanía, de estar con los extremeños», ha recalcado, tal y como se ha visto en distintos pueblos de la comunidad.

En el BP Ultimate Rally Raid Portugal-Extremadura 2025, ha señalado Bautista, están acreditados 200 medios de comunicación. «Todas estas personas van a mostrar la imagen de Extremadura en el resto de países», ha señalado, subrayando la importancia de exhibir el mundo rural a nivel internacional.

«Me han comentado que las imágenes de los coches por la dehesa extremeña recuerda, y mucho, a otras partes como puede ser Sudáfrica. En el mundo nos posiciona en un escenario poco visto y a nosotros eso nos da una posición, una posibilidad de llegar a más casas», ha dicho. «Esa apuesta se la que vamos a seguir consolidando», ha añadido.

Además, la organización está conformada por 3.000 personas y el evento genera 10 millones de euros de retorno, por lo que ha agradecido que los promotores mantengan el nombre de Extremadura en la prueba.

En la misma categoría que disputa Sainz están presentes leyendas del motor como Sébastien Loeb o Nasser Saleh Al Attiyah, ganador del Dakar en hasta cinco ocasiones. Además, en la categoría de motos participan pilotos como Tosha Schareina, segundo en el Dakar de este año.

El BP Ultimate Rallye Raid Portugal es una de las cinco pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo de Cross Country y la única desarrollada en Europa.

Temas

Extremadura