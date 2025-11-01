El Mideba abre fuego en el Nuria Cabanillas ante el Adein Tenerife

Redacción BADAJOZ. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Pistoletazo de salida a la temporada 2025/26 para el Mideba Extremadura en la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. El conjunto pacense inaugura el curso al calor de su afición, recibiendo este sábado en el pabellón Nuria Cabanillas, a partir de las 18.30 horas, al Santa Cruz Adein Tenerife CB Canarias.

El bloque extremeño contará con dos bajas sensibles en este primer encuentro, por los problemas físicos de Juan Pablo y el retraso en la incorporación de Joymar, dos de las piezas claves para el técnico midebista, Álex Carrillo, que continúa al frente del banquillo tras llegar el pasado mes de febrero a la disciplina pacense sustituyendo a Jorge Borba.

Una de las altas más destacadas en el Mideba es la de Rodrigo Pérez, dorsal 30, que vivirá su segunda etapa en las filas del conjunto extremeño. «Me siento como en casa», declaró sobre su fichaje el experimentado jugador, que se mostró con mucha ilusión de volver para asumir un rol de líder dentro del vestuario.

El Mideba tratará de asegurar la permanencia cuanto antes y mejorar la octava plaza cosechada el curso pasado, en el que registró un balance de nueve victorias y trece derrotas, logrando la clasificación para la Copa del Rey.