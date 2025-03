WOW, la UFC española que impulsa el fenómeno de las MMA con Topuria

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 11 de septiembre 2024 | Actualizado 12/09/2024 09:44h. Comenta Compartir

La victoria de Illia Topuria, primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, situó el pasado mes de febrero a España en la cima de la Champions League de las artes marciales mixtas - conocida por sus siglas en inglés MMA - después de destronar al rey de la categoría Alexander Volkanovski con un KO para la historia. «Estamos en la época dorada de esta nueva disciplina y en un momento buenísimo a raíz del boom de Topuria», indica David Balarezo CEO y cofundador de WOWfc a este periódico. Bajo las siglas de 'The Way of Warrior' -El Camino del Guerrero, en su traducción- es conocida como la mayor liga de artes marciales mixtas en nuestro país, y cuenta con el peleador hispanogeorgiano dentro de accionariado de esta compañía capaz de gastar en un evento cerca de 300.000 euros. «Empecé pidiendo un préstamo personal de 5.000 euros y ahora nos movemos en las seis cifras», apunta el empresario.

«El espectáculo está garantizado, estoy mejor que nunca y no me gustaría estar en la piel de mi próximo rival; lo mejor que puede hacer es tener un buen casco de moto porque no tiene ninguna opción. Si supera el primer asalto, me sorprendería mucho», comentó El Matador sobre el combate que le medirá al hawaiano Max Holloway en la primera defensa del título del peso pluma el próximo 26 de octubre. Lo hizo en una rueda de prensa celebrada en un despacho de abogados de la Milla de Oro de Madrid en la que se presentó la decimoquinta edición de WOW, un evento repleto de combates de mucho nivel que se celebrará en el Palacio de Vistalegre este sábado día 14 y será retransmitida en Movistar Plus, a través de su canal Vamos. «Elijo creer en cosas que me hacen feliz; si creéis en vuestra fé, todo es posible», motivó el luchador - que cuenta con un balance de 15 victorias y 0 derrotas - a los presentes.

Combates con el torso desnudo, pantalones con corte de medio muslo, pies descalzos y guantillas de cuatro onzas en las que los dedos tienen libertad para agarrar. Los contendientes se golpean, realizan llaves con nombres que para el común de los mortales no tienen mucho sentido y estrangulamientos desde el suelo con las distintas extremidades. Unos 15 minutos de lucha, en los combates largos, cuerpo a cuerpo en la que los cortes en la cara y la sangre son habituales. El siglo XXI ha creado un deporte que no ha dejado de crecer en popularidad sobre todo entre los más jóvenes de la generación de los millennials, aquella formada por quienes llegaron a su vida adulta con el cambio de siglo, es decir en el año 2000. «Los combates son muy espectaculares y ocurren cosas impactantes en un corto periodo de tiempo. Es un arte multidisciplinar y una lucha que engloba a varias como el boxeo, muay thai, lucha grecorromana o jiu-jitsu», expone Balarezo, que coincide con Arturo Guillén, presidente y cofundador de WOW en que «se trata de un deporte que el único enemigo que tiene son los prejuicios; aquí hay más crecimiento personal que violencia».

Las redes, los nuevos formatos de consumo y una audiencia global son las fortalezas de la lucha con respecto al impacto de otros deportes. Además, en torno a los luchadores, se fabrican estrategias de márketing que los convierte en estrella entre su público. Se trata del deporte con más crecimiento durante la década entre los años 2010 y 2020, según la consultora Nielsen Sports, y un nocaut lucrativo en el que se cuida con mimo el espectáculo, sobre todo, merced a la expansión de la Ultimate Fighting Championship, organización de las artes marciales mixtas que en Youtube y redes sociales mueve masas, especialmente entre las nuevas generaciones, que ven en esta disciplina lo más parecido a una escena de acción de cine. «Si nos ayudáis como lo estáis haciendo yo lo veo muy muy posible. Ya han hecho una velada en el Santiago Bernabéu y nos han dado ejemplo de que podemos hacerlo. La mentalidad es simple: si alguien lo ha hecho nosotros también podemos y si nadie lo ha hecho podemos ser los primeros», comentó Topuria, que sigue presionando para realizar un combate en el estadio del Real Madrid en el primer trimestre del año 2025, lo que le daría la posibilidad de pelear ante más de 80.000 personas.

Sobre la película que se estrena el próximo 19 de septiembre que narra su historia desde sus inicios hasta su pelea con Volkanowski, el luchador dio detalles: «Lo que pueden esperar es muchísimas cosas que no se pueden contar en una entrevista. Vais a ver cómo mi mente me sostiene en momentos difíciles, como sufro y yo creo que va a ayudar e inspirar a mucha gente a encarar la vida», afirmó el peleador afincado en Alicante desde su adolescencia tras huir de la guerra entre Rusia y Georgia.

