CARRERAS POR MONTAÑA

El Ultrartesanos, este sábado como Regional

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El Ultrartesanos volverá a celebrarse este sábado con muchos alicientes para participantes y espectadores y que coincide como Campeonato de Extremadura de Trail. Por un lado la referencia, el Artetrail de 35,7 kms entre patrimonio histórico como el Castillo de Marmionda, la Villa de Arco o el Monasterio de El Palancar y con sus pasos naturales míticos como el Pico de la Silleta o la Cuchilla del Sabios. El trail ha visto recortado su distancia a 22,6 km.

