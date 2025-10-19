HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GL Bolaños celebra un gol. GLB
FÚTBOL SALA

Tropiezo en casa del GL Bolaños ante El Álamo

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Al Grupo López Bolaños se le escaparon 2 puntos en su duelo en casa frente al madrileño El Álamo (2-2), pero sigue en ... posiciones de playoff de ascenso, a falta que se complete la jornada este domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  3. 3 La Aemet confirma el regreso de la lluvia a España: este es el tiempo que nos espera en Extremadura la próxima semana
  4. 4 Arrancan las oposiciones del SES, para las que hay 43.000 aspirantes
  5. 5 Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva
  6. 6

    «Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»
  7. 7

    Irene y Marta: dos alumnas de premio que disfrutan con las Matemáticas
  8. 8 640 aspirantes se presentan este sábado para 68 plazas de Policía Local en Extremadura
  9. 9 Identifican al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una joven en Navalmoral de la Mata
  10. 10 El calor condiciona la montería de Azuaga, una de las más importantes de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tropiezo en casa del GL Bolaños ante El Álamo

Tropiezo en casa del GL Bolaños ante El Álamo