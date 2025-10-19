Tropiezo en casa del GL Bolaños ante El Álamo

Al Grupo López Bolaños se le escaparon 2 puntos en su duelo en casa frente al madrileño El Álamo (2-2), pero sigue en ... posiciones de playoff de ascenso, a falta que se complete la jornada este domingo.

Precisamente lo hará con el choque que dispute el otro equipo extremeño del grupo 4 de Segunda B, el Jerez Futsal, en cancha del Talavera (12.30 horas). Los jerezanos no conocen todavía la victoria y se miden a uno de los candidatos al ascenso que quiere recuperar su puesto entre los mejores.

El GL Bolaños cedió el empate ante El Álamo tras una buena primera mitad, en la que fue superior (2-0). Los tantos de Fede y un rival en propia puerta encaminaron un encuentro que se puso cuesta arriba en la segunda mitad. Los fontaneses no estuvieron a la altura y los madrileños se crecieron hasta que igualaron en los últimos minutos.