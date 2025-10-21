HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ATLETISMO / MÁSTER

Tina Mª Ramos, oro con España en el Europeo

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Tina María Ramos continúa siendo incombustible y coleccionando éxitos. La veterana atleta pacense ha conquistado el oro por equipos con España en el Campeonato de Europa Máster en la prueba de media maratón en la categoría de 50-54 años celebrado en Madeira. Tina María Ramos finalizó en la decimosexta posición, que junto al octavo puesto de Sandra Sánchez y al décimo de María José Pueyo daban a España el título continental por equipos. La fondista pacense completó la media en un tiempo de 1h34:00.

