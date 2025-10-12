Tercera final consecutiva para Paula Josemaría

Redacción BADAJOZ. Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Paula Josemaría y Ariana Sánchez buscan romper de un plumazo la tendencia imperante en los últimos tiempos. La moralejana y la catalana alcanzaron este sábado la tercera final consecutiva (perdieron las dos anteriores) tras vencer en el P1 de Milán con facilidad a Sofía Araújo y Andrea Ustero en dos sets (6-3/6-1). Las números 2 pudieron imponer su juego y solventaron el pase en algo más de una hora de partido. Parece que empiezan a recuperar sensaciones y solo les falta un punto extra para recuperar opciones de pelear por la cúspide.

Esta vez no se volverán a jugar el título con la pareja más en forma de todo el circuito y contra las que han perdido las últimas batallas que han emprendido. Gemma Triay y Delfi Brea no estarán en el duelo definitivo debido a que unas molestias de la jugadora menorquina les han obligado a parar y no se presentaron al partido de semifinales ante Bea González y Claudia Fernández, que de esta manera se convierten en las rivales de Paula Josemaría y Ariana Sánchez este domingo.

La balear arrastraba problemas físicos que ya le afectaron en su encuentro de cuartos de final, de hecho, fue atendida por los servicios médicos en los primeros compases del choque, pero decidió jugar, aunque estaba visiblemente incómoda. Sin embargo, pese a las adversidades, lograron imponerse a Marta Ortega y Tamara Icardo.

Bea González y Claudia Fernández ganaron su última final en el P1 de Madrid, en el mes de agosto, en cambio, para encontrar la última victoria de la dupla número 2 hay que remontarse a junio, en el P2 de Valladolid.