Las selecciones sub-14 y sub-16, en el Nacional

Llega la hora de la verdad para las selecciones extremeñas sub-14 y sub-16 masculinas, que este fin de semana se desplazan a la Región de Murcia para disputar la primera fase de sus respectivos Campeonatos de España. Las localidades de Beniel y Santomera acogerán los partidos de este primer sector, en el que los combinados dirigidos por José González Barrantes 'Gus' en sub-14 y por Aitor Bidaurrázaga en sub-16 se verán las caras con las selecciones de La Rioja, Ceuta y la propia Región de Murcia.