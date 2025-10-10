HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PREMIER PADEL

Paula Josemaría pasa a cuartos en Milán con más apuros de los esperados

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Parecía que el paso por los octavos de final del P2 de Milán de Paula Josemaría y Ariana Sánchez sería plácido a tenor de ... lo acontecido en el primer set, en el que se impusieron 1-6 a Noa Cánovas y María Eulalia Rodríguez. Pero sus rivales reaccionaron para nivelar la contienda (6-4) y les obligó a recurrir al tercero (3-6) para clasificarse para cuartos, fase en la que se medirán a Martina Calvo y Alejandra Salazar este viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  6. 6

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  7. 7 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  8. 8 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  9. 9 Los sindicatos docentes rompen su relación con Educación hasta que haya un acuerdo salarial
  10. 10 La tarta de queso de este chef extremeño se come al revés y está triunfando en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Paula Josemaría pasa a cuartos en Milán con más apuros de los esperados