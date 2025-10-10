Paula Josemaría pasa a cuartos en Milán con más apuros de los esperados
Redacción
BADAJOZ.
Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00
Parecía que el paso por los octavos de final del P2 de Milán de Paula Josemaría y Ariana Sánchez sería plácido a tenor de ... lo acontecido en el primer set, en el que se impusieron 1-6 a Noa Cánovas y María Eulalia Rodríguez. Pero sus rivales reaccionaron para nivelar la contienda (6-4) y les obligó a recurrir al tercero (3-6) para clasificarse para cuartos, fase en la que se medirán a Martina Calvo y Alejandra Salazar este viernes.
El resto de la armada extremeña ya ha quedado eliminada. La última en caer fue Lorena Rufo; en rondas anteriores perdieron Teo Zapata y Antonio ‘Pincho’ Fernández. Por su parte, Pablo Cardona no volverá a jugar hasta 2026 por unos problemas de rodilla que intentará mitigar durante estos meses con un tratamiento conservador, pero que le mantendrán alejado de las pistas toda la campaña.
